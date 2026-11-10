Αφθώδης πυρετός: Αυτός είναι ο οδικός χάρτης επαναδραστηριοποίησης των πληγεισών μονάδων ανά περιοχή

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έγινε η τοποθέτηση των ζώων-δεικτών (28 αρνιά) στη φάρμα του ιερέα στην Πάχνα. Πρόκεται για την πρώτη μονάδα που εισέρχεται σε διαδικασία επαναδραστηριοποίησης, μετά από πλήγμα αφθώδους πυρετού. Σε διάστημα περίπου 21 με 30 ημερών αναμένεται να ληφθούν νέα δείγματα από τα ζώα, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι απαλλαγμένα από τον αφθώδη πυρετό. Εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, θα μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία ανασύστασης και να προχωρήσει σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν εντοπιστεί η νόσος, τα ζώα θα οδηγηθούν σε θανάτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Για τη Δρομολαξία, όπου υπάρχουν 37 επηρεαζόμενες μονάδες, η εκτιμώμενη χρονική στιγμή επαναδραστηριοποίησης είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου. Σημείωσε ότι σε αυτή την περιοχή εκκρεμεί η μετακίνηση των παχύουρων προβάτων (σπάνια κυπριακή φυλή ) μίας μονάδας, ενημερώνοντας ότι γίνεται μία τελευταία προσπάθεια.

Για τα Λειβάδια, με 22 πληγείσες μονάδες, η επαναδραστηριοποίηση αναμένεται από τα τέλη Νομεβρίου μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου.

Στην Ορόκλινη (10 μονάδες) το ορόσημο της επαναλειτουργίας είναι η 24η Νοεμβρίου.

Στην Αθηαίνου (9 μονάδες) η επαναδραστηριοποήση τοποθετείται στο πρώτο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου, δεδομένου ότι σε 3 μονάδες θα καταστραφούν οι ζωοτροφές και θα γίνει καθαριότητα.

Για τους Τρούλλους (1 μονάδα) η επαναλειτουργία επηρεάζεται από τις μονάδες της Ορόκλινης

Στο Αλεθρικό (1 μονάδα) εκκρεμούν οι θανατώσεις, για αυτό η επαναλειτουργία θα οριστεί ανάλογα με την ημερομηνία θανάτωσης.

Για το Κίτι (1 μονάδα), η επαναδραστηριοποίηση προγραμματίζεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου.

Για την Αραδίππου (4 μονάδες) δεν έχει προσδιοριστεί η χρονική στιγμή επαναλειτουργίας.

Για τις περιοχές, Γερίου (26 μονάδες), Δαλίου (2), Παλιομετόχου (6), Κοκκινοτριμιθιάς (2) και Μάμμαρι (2), η επαναδραστηριοποίηση θα οριστεί ανάλογα με αποτελέσματα μονάδων μου εκκρεμούν.

Για το Πεντάκωμο (1 μονάδα) η επαναδραστηριοποίηση θα γίνει στο τέλος του Δεκεμβρίου.

Για το Αυγόρου (1 μονάδα) η επαναδραστηριοποίηση θα γίνει στο τέλος του Ιανουαρίου του 2027.