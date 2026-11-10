Στα κάγκελα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις για τους διορισμούς – Βολές κατά ΥΠΑΝ, Προεδρικού και στο βάθος δυναμικά μέτρα

Η νέα παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Υπουργείου να προωθήσει το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, παρά τις διαφωνίες με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Οι τελευταίες κάνουν λόγο για «τραγική καθυστέρηση» στην έναρξη του διαλόγου και αμετακίνητη στάση του Υπουργείου απέναντι στις ανησυχίες τους για το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων εκπαιδευτικών.

Καταγγέλλουν παραπληροφόρηση

Ιδιαίτερα αιχμηρές είναι οι αναφορές των οργανώσεων στους χειρισμούς του ΥΠΑΝ, το οποίο κατηγορούν ευθέως για παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης.

Συγκεκριμένα, αμφισβητούν τον ισχυρισμό του Υπουργείου ότι έχει υιοθετήσει εννέα από τις δέκα εισηγήσεις τους, απαντώντας χαρακτηριστικά «Ουδέν αναληθέστερο!».

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση χωρίς προηγουμένως να τους έχει κοινοποιηθεί. Θεωρούν αντιφατικό το Υπουργείο να επικαλείται τον διάλογο και τον σεβασμό στους θεσμούς, όταν, κατά την άποψή τους, δεν φρόντισε να ενημερώσει τους θεσμικούς συνομιλητές του για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

«Ο κοινωνικός διάλογος δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για προειλημμένες αποφάσεις», επισημαίνουν, υποστηρίζοντας ότι οι μέχρι σήμερα χειρισμοί υπονομεύουν τη διαδικασία διαβούλευσης.

Βολές και κατά του Προεδρικού

Στο στόχαστρο των εκπαιδευτικών οργανώσεων βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, από τον οποίο, όπως αναφέρουν, εξακολουθούν να αναμένουν απάντηση στο αίτημά τους για συνάντηση.

Υπενθυμίζουν ότι στις 8 Οκτωβρίου κατέθεσαν υπόμνημα ζητώντας την παρέμβασή του, ενώ ακολούθησε και σχετική επιστολή για συνάντηση, χωρίς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, να υπάρξει ανταπόκριση.

Οι οργανώσεις χαρακτηρίζουν τη στάση αυτή απαξιωτική απέναντι στις ίδιες και στα 17.000 μέλη που εκπροσωπούν. Διερωτώνται, μάλιστα, πώς είναι δυνατόν να καλούνται να επιδεικνύουν σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και να αποφεύγουν τις εντάσεις, όταν θεωρούν ότι δεν τυγχάνουν ανάλογης αντιμετώπισης από τις πολιτικές και πολιτειακές αρχές.

Πέντε αποφάσεις για τη συνέχεια

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε σειρά ενεργειών, με πρώτο βήμα τη σύγκληση των συλλογικών τους σωμάτων τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να εξετάσουν τη λήψη δυναμικών μέτρων αντίδρασης.

Παράλληλα, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ενημερωτικές συναντήσεις με τα μέλη τους, να αρχίσουν νέο κύκλο κοινών επαφών με τα πολιτικά κόμματα και να επιδιώξουν κοινή συνάντηση με την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης νέα κοινή συνεδρία των τριών οργανώσεων, με στόχο τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών τους και τη λήψη αποφάσεων για ενδεχόμενα μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, σε προηγούμενη ανακοίνωσή του, είχε υποστηρίξει ότι ενσωμάτωσε αρκετές συνδικαλιστικές εισηγήσεις στην πρότασή του. Είχε επίσης ξεκαθαρίσει ότι η μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις κατάταξης δεν είναι νομικά επιτρεπτή, επικαλούμενο σχετική νομική συμβουλή, και είχε καλέσει τις οργανώσεις να αποφύγουν «αχρείαστες εντάσεις».

Οι τρεις οργανώσεις, από την πλευρά τους, διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να παραμείνουν αδρανείς απέναντι σε ενέργειες που θεωρούν ότι πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα των μελών τους.

«Η διάθεση για διάλογο δεν σημαίνει αποδοχή της απαξίωσης και η υπομονή δεν αποτελεί συναίνεση», καταλήγουν, υπογραμμίζοντας ότι θα κινηθούν συντονισμένα και συλλογικά.