Στους 11 οι νεκροί από φονική καραμπόλα με δεκάδες οχήματα και φορτηγά σε αυτοκινητόδρομο της Βουλγαρίας - Παραμένουν εγκλωβισμένοι οδηγοί (φώτος+βίντεο)

Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στον αυτοκινητόδρομο Α1, ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με την πόλη Μπουργκάς στα ανατολικά της χώρας.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

Bulgaria, November 10, 2026 - Over 10 people died in a large-scale accident involving about 50 cars on the Trakia highway near the Bulgarian city of Yambol Source: Bulgarian News Agency - without sound https://t.co/YigrMa0F97 — Календар News (@KalendarNews) November 10, 2026

Πενήντα άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του ο Ράντεφ χαρακτήρισε το δυστύχημα "τραγωδία" την ώρα που στη χώρα πραγματοποιεί επίσκεψη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο ίδιος είπε ότι διέταξε την μεταφορά των τραυματιών με αεροσκάφη και ότι σχεδιάζει να επισκεφτεί τον τόπο του δυστυχήματος.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα διακόψει την επίσκεψή της. "Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου προς τις ομάδες διάσωσης", είπε η ίδια.

🚨 🇧🇬 Two chain crashes in thick fog on the Trakia motorway near Yambol this morning: about 50 cars and trucks, arround 7 dead, dozens injured. The motorway is closed both ways. A military plane is on standby to fly the injured to hospital. #Bulgaria #Trakia #Yambol https://t.co/ViBBzE9iH3 — • ɮօɮɮʏ• (@bo0mzaa) November 10, 2026

Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους από το σημείο του δυστυχήματος ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Λιουμπομίρ Νικόλοφ εκτίμησε ότι η πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος είναι η ομίχλη και ότι αρχικά συγκρούστηκε ένα λεωφορείο με ένα φορτηγό στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα με κατεύθυνση το Μπουργκάς.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Τοντόρ Μισίνεφ του υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους.

🚨 #Bulgaria #Breaking Massive 50+ vehicle pileup near Yambol, Bulgaria, amid dense fog. At least 10 people reportedly killed and dozens injured, with several vehicles catching fire. https://t.co/nuqd8FiB0E — The Line News 🖋️ (@Nishantishere_) November 10, 2026

"Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης. Όταν ολοκληρωθούν, τότε θα πραγματοποιηθούν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες", πρόσθεσε.

Absolutely horrific scenes from Bulgaria this morning. A massive pile-up involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol has reportedly left at least 11 people dead and dozens injured. Dense fog appears to have played a major role. https://t.co/IUQsNbxVUr — JazzBG 🇧🇬🇪🇺🇺🇦 (@JazzBulgaria) November 10, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ