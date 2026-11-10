Ελληνικά

| English
Ευρώπη

Στους 11 οι νεκροί από φονική καραμπόλα με δεκάδες οχήματα και φορτηγά σε αυτοκινητόδρομο της Βουλγαρίας - Παραμένουν εγκλωβισμένοι οδηγοί (φώτος+βίντεο)

Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το δυστύχημα προκλήθηκε λόγω μειωμένης ορατότητας από ομίχλη που σκέπασε την περιοχή.

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δεκάδες οχήματα και στα δύο ρεύματα αυτοκινητοδρόμου υπό συνθήκες ομίχλης, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

Σχετικά άρθρα:

Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στον αυτοκινητόδρομο Α1, ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με την πόλη Μπουργκάς στα ανατολικά της χώρας.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

Πενήντα άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του ο Ράντεφ χαρακτήρισε το δυστύχημα "τραγωδία" την ώρα που στη χώρα πραγματοποιεί επίσκεψη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο ίδιος είπε ότι διέταξε την μεταφορά των τραυματιών με αεροσκάφη και ότι σχεδιάζει να επισκεφτεί τον τόπο του δυστυχήματος.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα διακόψει την επίσκεψή της. "Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου προς τις ομάδες διάσωσης", είπε η ίδια.

Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους από το σημείο του δυστυχήματος ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Λιουμπομίρ Νικόλοφ εκτίμησε ότι η πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος είναι η ομίχλη και ότι αρχικά συγκρούστηκε ένα λεωφορείο με ένα φορτηγό στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα με κατεύθυνση το Μπουργκάς.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Τοντόρ Μισίνεφ του υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους.

"Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης. Όταν ολοκληρωθούν, τότε θα πραγματοποιηθούν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

#Βουλγαρία #ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ #ΒΙΝΤΕΟ #ΝΕΚΡΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα