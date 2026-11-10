Φόνος στην Πέγεια: Οκταήμερη προσωποκράτηση για τον 20χρονο και την 42χρονη αυμβία του θύματος

Ο ίδιος ανέφερε στις ανακριτικές αρχές ότι το μαχαίρι του φονικού το πέταξε στην περιοχή του Ακάμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί. Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη διαδικασία έγινε στους ισχυρισμούς για χρήση κοκαΐνης από το θύμα.

Σύμφωνα με την 42χρονη, ο συμβίος της, μετά τη χρήση κοκαΐνης, γινόταν επιθετικός, τη χτυπούσε, την κακομεταχειριζόταν και εκδήλωνε έντονη ζηλοτυπία. Μάλιστα, υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί ακόμη ένας καβγάς δύο ημέρες νωρίτερα, κατά τον οποίο η ίδια είχε χτυπηθεί. Μετά τον τραυματισμό του 51χρονου, ο 20χρονος φέρεται να ζήτησε από φίλη του να μεταφέρει τον άνδρα στο νοσοκομείο. Εκείνη τον τοποθέτησε στο αυτοκίνητο, ωστόσο στη συνέχεια στην διαδρομή και σε απόσταση 800 περίπου μέτρων από την κατοικία, πανικοβλήθηκε και εγκατέλειψε το όχημα επιστρέφοντας σπίτι .

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στην κατοικία, τις οποίες η 42χρονη φέρεται να επιχείρησε να καθαρίσει. Όταν ρωτήθηκε από τους ανακριτές, υποστήριξε ότι το θύμα αιμορραγούσε λόγω χρήσης κοκαΐνης, ενώ φέρεται να δήλωσε: «Δεν είμαι εγώ που τον τραυμάτισα, αλλά δεν μπορώ να σας πω».

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 18:14 για σοβαρά τραυματισμένο άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 20:42. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για τραυματισμένο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού αυτοκινήτου, στην οδό Βατουδιών, στην Πέγεια. Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στη δεξιά πλευρά του σώματός του, μεταξύ θώρακα και κοιλιάς. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα. Μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και ιατροδικαστής, πραγματοποίησαν περαιτέρω εξετάσεις στις σκηνές, στο πλαίσιο των ερευνών για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι δύο ύποπτοι παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου την Τρίτη χωρίς δικηγόρο και δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για προσωποκράτησή τους. Η Δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ανέφερε πως οι δύο ύποπτοι εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως και δεν έφεραν ένσταση στην προσωποκράτησή τους. Πρόσθεσε επίσης πως, με βάση τα ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία, διαφαίνεται ότι έχουν διαπράξει τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης, μέχρι στιγμής οι ανακριτικές αρχές έχουν προχωρήσει στη λήψη πέντε καταθέσεων, ενώ υπολείπεται να ληφθούν ακόμη 50 καταθέσεις από το φιλικό, οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον των υπόπτων. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, αναζητείται και τρίτο πρόσωπο. Κατόπιν τούτου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτηση των δύο υπόπτων για διερεύνηση των αδικημάτων της συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου και της διάπραξης φόνου.

Η Δικαστής σημείωσε πως σε περίπτωση απόλυσης των υπόπτων υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί το ανακριτικό έργο, χαρακτηρίζοντας πλήρως δικαιολογημένο το αίτημα της Αστυνομίας για οκταήμερη προσωποκράτηση. Συνεχίζονται οι έρευνες Η νεκροτομή επί της σορού του 51χρονου προγραμματίστηκε για τις 10:00 το πρωί της Τρίτης στο Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους. Οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να λάβουν τις υπόλοιπες καταθέσεις και να συνεχίσουν τις εξετάσεις για τον εντοπισμό του φερόμενου ως τρίτου προσώπου, καθώς και του μαχαιριού που, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του 20χρονου, πετάχθηκε στην περιοχή του Ακάμα.