Έρχεται αύξηση «φωτιά» στην τσέπη των καπνιστών; Μέχρι και 44% πάνω ενδέχεται να πάνε οι τιμές των καπνικών προϊόντων (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Κωνσταντίνου εξήγησε ότι, παρά το γεγονός πως οι συζητήσεις στο ECOFIN δεν κατέληξαν σε συμφωνία, το ενδεχόμενο αύξησης των φόρων κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα παραμένει στο τραπέζι.

Όπως ανέφερε, η τελευταία αναπροσαρμογή των σχετικών φορολογικών συντελεστών έγινε το 2011, δηλαδή πριν από 15 χρόνια.

Από τα €4 - €4,50 στα €6 - €6,50 το πακέτο

Ερωτηθείς για το ύψος των πιθανών αυξήσεων, ο εκπρόσωπος των Τελωνείων διευκρίνισε αρχικά ότι, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία, δεν μπορούν να καθοριστούν με βεβαιότητα οι νέοι φορολογικοί συντελεστές ή οι τελικές τιμές.

Ωστόσο, βάσει των συζητήσεων που έχουν προηγηθεί, εκτίμησε ότι στην Κύπρο η τιμή ενός συμβατικού πακέτου τσιγάρων θα μπορούσε να αυξηθεί από περίπου 4 με 4,50 ευρώ σήμερα, στα 6 με 6,50 ευρώ.

«Δεν πρόκειται να δούμε» τιμές της τάξης των 10 ή 13 ευρώ, ανέφερε, εξηγώντας ότι η κυπριακή πλευρά επιδίωξε να περιορίσει το ύψος των αυξήσεων.

Τόνισε επίσης ότι οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν από τη μία ημέρα στην άλλη, αλλά θα προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι, ώστε η οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών να είναι σταδιακή.

Ανάλογες αυξήσεις αναμένεται να εξεταστούν και για τις υπόλοιπες κατηγορίες καπνικών προϊόντων.

Γιατί συζητείται η αύξηση των φόρων

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συζήτηση για αναθεώρηση της φορολογίας.

Ο πρώτος αφορά τη δημόσια υγεία και τις πιέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για περιορισμό της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων μέσω υψηλότερων τιμών, λόγω των ασθενειών και των θανάτων που συνδέονται με το κάπνισμα.

Ο δεύτερος σχετίζεται με τις μεγάλες αποκλίσεις στη φορολογία μεταξύ των κρατών-μελών. Όπως εξήγησε, υπάρχουν χώρες που επιβάλλουν ιδιαίτερα υψηλούς φόρους, με αποτέλεσμα οι τιμές των τσιγάρων να είναι πολλαπλάσιες από εκείνες της Κύπρου.

Αντίθετα, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες που εφαρμόζουν τους χαμηλότερους επιτρεπόμενους φορολογικούς συντελεστές.

Ο τρίτος λόγος είναι η ανάγκη φορολογικής ρύθμισης νέων κατηγοριών προϊόντων, όπως τα σακουλάκια νικοτίνης, τα θερμαινόμενα καπνικά προϊόντα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με υγρά άτμισης.

Τι πέτυχε η Κύπρος στις διαπραγματεύσεις

Ο εκπρόσωπος των Τελωνείων αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έγιναν κατά την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι, παρότι δεν επιτεύχθηκε τελική συμφωνία, υπήρξε συναίνεση των 27 κρατών-μελών ως προς την πρόβλεψη μεταβατικών περιόδων.

Αυτό, όπως εξήγησε, σημαίνει ότι ενδεχόμενες αυξήσεις θα υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου και όχι άμεσα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυπριακή πλευρά εργάστηκε ώστε οι προτεινόμενες αυξήσεις στους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές να διατηρηθούν όσο το δυνατόν χαμηλότερες.

Όπως είπε, κατά τις συζητήσεις είχαν κατατεθεί προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις, προσεγγίζοντας τις τιμές που ισχύουν σε ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισε ότι στόχος της φορολογικής πολιτικής είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξουν παράλληλα μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής κατάστασης των πολιτών.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει οριστική ευρωπαϊκή συμφωνία ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής νέων αυξήσεων.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Γιώργου Κωνσταντίνου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: