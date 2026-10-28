Τι καλύτερη μέρα από την 28η Οκτωβρίου για επίδειξη ενότητας στον ΔΗΣΥ; Στη δοξολογία στον ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης κάθισαν δίπλα δίπλα, ήσυχοι και συγκροτημένοι, σαν να μην έχει μεσολαβήσει το οτιδήποτε. Οι δύο διεκδικητές του χρίσματος τίμησαν την επέτειο, έχοντας πάντα ως γνώμονα την πολυπόθητη ενότητα που η ηγεσία ζητά από όλους. Το «Όχι» πάντως είχε ειπωθεί από το προηγούμενο βράδυ, στην παραίτηση Γεωργιάδη. Μέχρι τη μεγάλη ημέρα των εσωκομματικών εκλογών στις 28 Νοεμβρίου, οι δύο υποψήφιοι θα έχουν πολλές ευκαιρίες να καθίσουν ξανά δίπλα δίπλα, ίσως όχι πάντα με την ίδια ηρεμία.
Δίπλα δίπλα, Αβέρωφ-Παμπορίδης
Καθρεφτάκι
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