Η απάντηση που έλαβε η Άμεση Δημοκρατία σε υπόμνημά της με τίτλο «Προτάσεις για φθηνότερο ηλεκτρισμό και ασφαλή εφοδιασμό» δεν έπεισαν τον Φειδία Παναγιώτου. Τώρα ζητά συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το πιο σημαντικό δεν είναι αν ο Φειδίας ικανοποιήθηκε, αλλά αν η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα που απασχολούν τους καταναλωτές. Οι ανησυχίες για την επάρκεια ηλεκτρισμού, τις καθυστερήσεις στις υποδομές και το κόστος του ρεύματος, δεν αντιμετωπίζονται με γενικές αναφορές. Από την άλλη, οι προτάσεις για πλαφόν στις τιμές, αποθήκευση ενέργειας και φορολογικές ελαφρύνσεις χρειάζονται τεκμηρίωση, κοστολόγηση και αξιολόγηση των επιπτώσεών τους.
Δεν έπεισαν τον Φειδία
Γ.Σ.
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