Έχωσε την κοκαΐνη σε φίζα για χαλλούμια: Τσάκωσαν 32χρονο να κόβει βόλτες σε αγροτική περιοχή και τον συνέλαβαν (φώτος)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 17:00 χθες, μέλη της ΔΑΟΕ-ΥΚΑΝ-ΥΠΕΕ ανέκοψαν για έλεγχο το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 32χρονος σε αγροτική περιοχή της επαρχίας Λάρνακας. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν δύο κυλινδρικές συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 100 γραμμαρίων, ενώ στο όχημα βρέθηκαν 16 κροτίδες.

Σε έρευνα σε ανοικτό χώρο όπου είχε θεαθεί προηγουμένως ο 32χρονος, εντοπίστηκε πλαστικό δοχείο (φίζα) με δύο νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 100 γραμμαρίων.

Εντοπισμός πέραν του ενός κιλού κοκαΐνης στη Λάρνακα Συνελήφθη 32χρονος https://t.co/YTX8ccHz6i https://t.co/pMUbnLbYRk — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) November 3, 2026

Κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν γυάλινο δοχείο με περίπου οκτώ γραμμάρια κοκαΐνης, τέσσερις συσκευασίες με περίπου έξι γραμμάρια κάνναβης, νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ρητίνης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, αλεστήρι με ίχνη κάνναβης και €21.100. Το χρηματικό ποσό πιστεύεται ότι προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σε ανοικτό χώρο κοντά στην οικία, όπου είχε επίσης θεαθεί προηγουμένως ο 32χρονος, εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο πλαστικό δοχείο με 11 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 826 γραμμαρίων.

Όλα τα ευρήματα, καθώς και τέσσερα κινητά τηλέφωνα, παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για περαιτέρω εξετάσεις. Ο 32χρονος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί το πρωί της Τρίτης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης. Οι εξετάσεις από τη ΔΑΟΕ-ΥΚΑΝ Λάρνακας συνεχίζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ