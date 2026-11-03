Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Η κρίση του ντίζελ δεν έχει τελειώσει – Δύσκολος χειμώνας για την Κύπρο
Παρασκήνιο

Το ΕΛΑΜ στο πλυντήριο

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το κυβερνητικό σύστημα βρίσκει πολύ χρήσιμο το ΕΛΑΜ τελευταία, συνομιλεί μαζί του, το φρεσκάρει, του φτιάχνει προφίλ σοβαρού εταίρου. Χθες μάλιστα διαβάσαμε ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει από το ΕΛΑΜ. Το εθνικιστικό παραλήρημα φουσκώνει, αλλά το πλυντήριο δουλεύει κανονικά, στο πρόγραμμα «παραμονή στην εξουσία». 

Νίκ

#ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα