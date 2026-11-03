Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι και η σημασία της κάλπης για την Κύπρο - Η στάση τους στα ελληνοτουρκικά

Περισσότεροι από 50 Ελληνοαμερικανοί συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία σε περίπου 20 πολιτείες, εκπροσωπώντας τόσο το Δημοκρατικό όσο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οι υποψηφιότητές τους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα και τη Λευκωσία, καθώς αρκετοί έχουν αναπτύξει κοινοβουλευτική δράση για ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο και τις σχέσεις με την Τουρκία.

Κρις Πάπας: Η μεγάλη αναμέτρηση στο Νιου Χάμσαϊρ

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η υποψηφιότητα του Δημοκρατικού βουλευτή Κρις Πάπας, ο οποίος διεκδικεί για πρώτη φορά έδρα στη Γερουσία.

Απέναντί του βρίσκεται ο Ρεπουμπλικανός Τζον Ε. Σουνούνου, πρώην γερουσιαστής, σε μια αναμέτρηση που ενδέχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων ισορροπιών στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Οι δύο πολιτικοί διεκδικούν την έδρα της Δημοκρατικής γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής αντιπαράθεσης αποτελεί το αυξημένο κόστος ζωής, με τους δύο υποψηφίους να παρουσιάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων.

Ο Πάπας γεννήθηκε στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και προέρχεται από οικογένεια Ελλήνων μεταναστών. Πριν ακολουθήσει πολιτική σταδιοδρομία, εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση εστίασης.

Έχει εκλεγεί τέσσερις συνεχόμενες φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αρχής γενομένης από το 2018.

Για την Ελλάδα και την Κύπρο, η υποψηφιότητά του έχει πρόσθετη σημασία λόγω της δραστηριότητάς του ως συμπροέδρου της διακομματικής ομάδας ελληνικών θεμάτων στο Κογκρέσο.

Μεταξύ άλλων, έχει πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες που αφορούν την αμερικανική αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, ζητώντας να μην επιτραπεί η επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 όσο διατηρεί το ρωσικό σύστημα S-400.

Εφόσον εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος γερουσιαστής ελληνικής καταγωγής μετά την αποχώρηση της Ολυμπίας Σνόου το 2013.

Έξι Ελληνοαμερικανοί διεκδικούν επανεκλογή στη Βουλή

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έξι εν ενεργεία βουλευτές ελληνικής καταγωγής ζητούν την ανανέωση της θητείας τους. Πρόκειται για τέσσερις Ρεπουμπλικανούς και δύο Δημοκρατικούς.

Στη Φλόριντα κατέρχονται οι Ρεπουμπλικανοί Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρόνης.

Ο Μπιλιράκης, ο οποίος υπηρετεί στο Κογκρέσο από το 2007, συγκαταλέγεται στους πλέον δραστήριους ομογενείς πολιτικούς σε θέματα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος.

Έχει επανειλημμένα εκφράσει αντιρρήσεις για την πώληση προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, επικαλούμενος την πολιτική της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και την κατοχή στην Κύπρο.

Ανάλογη κοινοβουλευτική δράση έχει αναπτύξει η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη, η οποία διεκδικεί νέα θητεία στην 11η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, που περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και περιοχές του Μπρούκλιν.

Η Μαλλιωτάκη έχει συμμετάσχει σε κοινές παρεμβάσεις με άλλους ομογενείς βουλευτές εναντίον της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ έχει καταγγείλει τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, η Ντίνα Τάιτους διεκδικεί την επανεκλογή της στη Νεβάδα, έχοντας επίσης συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για την προώθηση ελληνικών και κυπριακών ζητημάτων.

Στο Νιου Χάμσαϊρ, η Μάγκι Γκούντλαντερ, η οποία εξελέγη για πρώτη φορά το 2024, επιδιώκει δεύτερη θητεία απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Ουίλιαμς.

Κουναλάκη, Γιαννούλιας και Άντονι στη μάχη των πολιτειών

Πέρα από το Κογκρέσο, σημαντικές είναι οι υποψηφιότητες ομογενών για πολιτειακά αξιώματα.

Στην Καλιφόρνια, η Δημοκρατική Ελένη Κουναλάκη, η οποία υπηρετεί ως αντικυβερνήτης, διεκδικεί τη θέση της πολιτειακής ταμία, με αντίπαλο τη Ρεπουμπλικανή Τζένιφερ Χοκς.

Το συγκεκριμένο αξίωμα περιλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση δημόσιων επενδύσεων, τον δανεισμό και την έκδοση ομολόγων της πολιτείας.

Στο Ιλινόις, ο Δημοκρατικός Άλεξι Γιαννούλιας επιδιώκει να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία στη θέση του Secretary of State, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Νταϊάν Χάρις.

Στη Νεβάδα, ο Ρεπουμπλικανός Σταύρος Άντονι διεκδικεί την επανεκλογή του ως αντικυβερνήτης, αντιμετωπίζοντας τη Δημοκρατική Σάντρα Χάουρεγκι.

Παρουσία της ομογένειας και στα πολιτειακά κοινοβούλια

Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή Ελληνοαμερικανών και στις εκλογές για τα νομοθετικά σώματα των πολιτειών.

Στη Νέα Υόρκη, οι Δημοκρατικοί Άντριου Γκουνάρντες και Τζέιμς Σκούφης διεκδικούν νέα θητεία στην πολιτειακή Γερουσία, ενώ ο Ρεπουμπλικανός Μάικλ Ταννούσης κατέρχεται για την πολιτειακή Βουλή.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, υποψήφιος για επανεκλογή είναι ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Λεωνίδας «Λου» Ραπτάκης, ενώ στο Ντέλαγουερ νέα θητεία διεκδικεί ο επίσης Δημοκρατικός Σπύρος Μαντζαβίνος.

Το ενδιαφέρον για Ελλάδα και Κύπρο

Η έκβαση των εκλογών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική και την κυπριακή διπλωματία, καθώς η παρουσία ομογενών στο Κογκρέσο δημιουργεί δυνατότητες προώθησης ζητημάτων που αφορούν τις δύο χώρες.

Οι σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας, η πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Άγκυρα, το Κυπριακό και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν θέματα στα οποία αρκετοί Ελληνοαμερικανοί βουλευτές έχουν αναπτύξει διακομματική συνεργασία.

Ωστόσο, η κοινή καταγωγή δεν συνεπάγεται κοινή πολιτική γραμμή. Οι υποψήφιοι εκπροσωπούν διαφορετικά κόμματα, πολιτικές αντιλήψεις και εκλογικές περιφέρειες, με τις προτεραιότητές τους να καθορίζονται και από τις ανάγκες των πολιτειών τους.