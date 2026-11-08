Η Αννίτα Δημητρίου αποκάλυψε στην Αιμιλία Κενεβέζου, σε συνέντευξή της στον Alpha, ότι η πρώτη της αντίδραση ήταν να αποδεχθεί την παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη μετά τις δηλώσεις του ότι δεν θα υποστηρίξει Αβέρωφ, ακόμα κι αν είναι ο επίσημος υποψήφιος του ΔΗΣΥ. Ωστόσο, έπειτα από διαβουλεύσεις με την υπόλοιπη ηγεσία του κόμματος, αποφάσισε να επιδιώξει την εξομάλυνση της κατάστασης. Ανέφερε ότι είχε ήδη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην υπουργό Οικονομικών του Αναστασιάδη και ότι προγραμματίζεται συνάντησή τους. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η διαφορετική άποψη δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το κόμμα, επιμένοντας στην ανάγκη να διατηρηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών. Από την άλλη, βέβαια, και ο Χάρης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει έναν ψίθυρο που κυκλοφορεί ευρέως από άτομα του Προεδρικού. Ότι η δήλωσή του έχει γίνει κατόπιν συνεννόησης και ότι ήδη έχει καπαρώσει το 2028 αν εκλεγεί ο Χριστοδουλίδης θέση επιτρόπου. Λέγεται ακόμα ότι καμιά δεκαριά επώνυμα μέλη του ΔΗΣΥ αν περάσει ο Φούλης την εσωκομματική διαδικασία, θα βγουν και θα τον αδειάσουν πολιτικά, αναφέροντας δηλαδή ότι δεν πρόκειται να τον στηρίξουν.
Παραλίγο έξοδος Χάρη από τον ΔΗΣΥ - Η παρέμβαση Αννίτας και οι ψίθυροι για θέση Επιτρόπου
ΘΟΥΚΗΣ
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