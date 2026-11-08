Θυμάστε την υπόσχεσή του Αβέρωφ;

Τελικά φαίνεται να μας προκύπτουν σοβαρές εξελίξεις στο Κυπριακό, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να προβληματίζεται. Θυμάστε την υπόσχεσή του ότι αν υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό, αυτό που προέχει είναι να στηριχθεί ο Πρόεδρος και να αφήσουμε στην μπάντα τις Προεδρικές, καθότι απάντων τιμιότερον και ιερότερον εστίν η πατρίς. Απ' ότι πληροφορούμεθα, αν μετά την τριμερή στις 9 Νοεμβρίου μάς προκύψουν εξελίξεις, κι αν ο Γενικός Γραμματέας καλέσει πενταμερή, τότε ο Αβέρωφ θα κηρύξει παύση της προεκλογικής και θα σταθεί δίπλα στον Πρόεδρο. Κρίσιμη είναι και η επίσκεψη Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια για το συνέδριο για το περιβάλλον. Αρχικά θα πήγαινε το πρωί και θα έφευγε το απόγευμα. Τώρα συζητιέται η παραμονή και το βράδυ, με την πραγματοποίηση κάποιων πιθανών συναντήσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα μπορεί τελικά να μπουν σε μια πορεία. Στη σχετική πορεία προς τη λύση, ο Χριστοδουλίδης θα κρατά τα πρακτικά του Κραν Μοντανά, ο Αβέρωφ το νέο έγγραφο των συγκλίσεων και ο Κόμπος θα προηγείται με το θυμιατήρι, ψάλλοντας τον ύμνο «Χαίρε Μαρία Άνχελα».