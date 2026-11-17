Για τους ανθρώπους, όμως, που ασκούν βαριά επαγγέλματα, ούτε κουβέντα. Ας ρωτήσει ο κ. Μουσιούττας τους οικοδόμους αν αντέχουν να εργάζονται μέχρι τα 65. Ας ρωτήσει τους σιδεράδες και τους καλουψιήδες αν μπορούν να αντέξουν μέχρι αυτή την ηλικία. Παρόλο που εδώ και χρόνια συζητείται η δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης για όσους ασκούν βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε η πολιτική βούληση για να δοθεί λύση. Γιατί, προφανώς, δεν τους νοιάζει. Αρκεί να τους βγαίνουν οι αριθμοί στις αναλογιστικές μελέτες.

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης μετά το 2028 ο αρμόδιος υπουργός, Μαρίνος Μουσιούττας, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η αναλογιστική μελέτη για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση προβλέπει τη διατήρησή του στα 65 έτη.

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