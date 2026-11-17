Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Ειρήνη Χαραλαμπίδου προτείνουν ο ένας τον άλλο, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα με τοποθετήσεις τους στα ΜΜΕ, ως το καταλληλότερο πρόσωπο για υποψηφιότητα για την προεδρία της Δημοκρατίας. Μαυροπινακίζουν φανερά και κρυφά εν δυνάμει υποψηφίους, χωρίς ωστόσο να έχουμε ακούσει μια ολοκληρωμένη πρόταση υποψηφιότητας, με ξεκάθαρες θέσεις. Εκτός από τις σόλο προτάσεις θα δούμε και συλλογικές αποφάσεις από το ΑΛΜΑ, του οποίου το ποσοστό, ναι μεν είναι απαραίτητο για μια συνεργασία με άλλους και ίσως μια υποψηφιότητα ευρείας αποδοχής, αλλά στο παρασκήνιο ο ένας τραβά δεξιά και ο άλλος αριστερά;