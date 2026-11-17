Η Οργάνωση Παραγωγών ΣΕΔΙΓΕΠ Περιφέρειας Πόλης Χρυσοχούς - Αργάκας διαθέτει σύγχρονο συσκευαστήριο και αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα, με κύριο προϊόν το αβοκάντο. Η παρουσία της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Αργολίδα αποτέλεσε ευκαιρία για ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών γύρω από ζητήματα που αφορούν την παραγωγή, την τυποποίηση, την εμπορία και την εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027 και ειδικότερα της Παρέμβασης 7.2, με φορέα υποδοχής το Κέντρο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην περιοχή, τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σεμινάριο με αντικείμενο την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε παραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις σε συνεταιρισμούς, συσκευαστήρια, ελαιοτριβεία, οινοποιεία και αγροκτήματα της Αργολίδας, της Κορινθίας και της Μεσσηνίας, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ παραγωγών, στην οργάνωση της παραγωγής, στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της τυποποίησης και μεταποίησης, καθώς και στις δυνατότητες ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στον πρωτογενή τομέα αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και της μεταφοράς εμπειρίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η αγροτική επιχειρηματικότητα, η εξωστρέφεια και η καλύτερη οργάνωση των παραγωγών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Η επίσκεψη της κυπριακής αντιπροσωπείας στο Άργος αποτέλεσε, παράλληλα, μια ευκαιρία για τη δημιουργία διαύλων συνεργασίας και την περαιτέρω ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών μεταξύ των παραγωγικών φορέων των δύο χωρών.