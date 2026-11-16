Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Δημόσια Υπηρεσία μέχρι σήμερα. Κλείνεις το ραντεβού σου, παίρνεις αριθμό εξυπηρέτησης, περιμένεις ανάλογα με την περίπτωση πέντε με δέκα λεπτά και διεκπεραιώνεις την υπόθεσή σου χωρίς ταλαιπωρία. Γι' αυτή την ξεχωριστή πρωτιά αξίζουν συγχαρητήρια οι υπάλληλοι που στελεχώνουν τα ΚΕΠ και εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Σε μια Δημόσια Υπηρεσία που συχνά δέχεται δικαιολογημένα επικρίσεις για καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, τα ΚΕΠ αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτό αξίζει να αναγνωρίζεται.

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