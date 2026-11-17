Χιλιάδες παραγωγοί-λαθρεπιβάτες

Σε ποσοστό πληθυσμού, η γεωγραφική κάλυψη που παρέχει η Green Dot είναι στο 90%, εξυπηρετώντας κυρίως τα αστικά κέντρα. Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους το 55% των κοινοτικών συμπλεγμάτων στερούνται σήμερα των υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας, ο κ. Βραχίμης είπε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να έχει την ευθύνη για όλη την Κύπρο, γιατί, όπως τόνισε, υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες που, αν και εισάγουν ή συσκευάζουν προϊόντα, παραμένουν κατά παράβαση της νομοθεσίας εκτός συστήματος συλλογής και διαχειρίσης αποβλήτων, για να γλιτώσουν το κόστος των τελών ανακύκλωσης.

Όπως είπε, η GreenDot έχει καταγγείλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος αυτές τις εταιρείες. «Δεν γίνεται να πληρώνουν οι 10 και να έχουν την ευθύνη και για τους 100;» είπε ο κ. Βραχίμης, παραπέμποντας στο ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργείται εις βάρος των εταιρειών που πληρώνουν κανονικά τέλη ανακύκλωσης, μέσα από τη συμμετοχή τους στην Green Dot.

50 πράσινα περίπτερα

Την ίδια ώρα, η πρόταση του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι όπως το συλλογικό σύστημα αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, που θα καταλήγουν στα 50 πράσινα περίπτερα που ετοιμάζει. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένους και στεγασμένους χώρους, που θα δέχονται υλικά, όπως χαρτί / χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, κλωστοϋφαντουργικά και ειδικές ροές αποβλήτων.

Η διαδικασία της λειτουργίας τους βρίσκεται σήμερα σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για να ετοιμαστεί η ετοιμασία μελέτης ηλεκτροδότησης, η οποία θα τεθεί στην ΑΗΚ, είπε η Ιωάννα Κωνσταντινίδου, ανώτερη λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος. «Σήμερα είναι σε λειτουργία τέσσερα πράσινα περίπτερα, σε Ζύγι, Κάτω Πύργο, Αγροκηπιά και Κυπερούντα. Λειτουργούν από τις αναπτυξιακές εταιρίες, σε συντονισμό με τους ΕΟΑ. Όσον αφορά τη διαχείρισή τους, σήμερα τα απόβλητα είτε μεταφέρονται από τα πράσινα περίπτερα στα πράσινα σημεία, είτε σε μονάδες αδειοδότησης. Για τη μελλοντική τους διαχείριση, η πρόταση του Τμήματος είναι να διαχειριστεί το συλλογικό σύστημα τα απόβλητα συσκευασίας», είπε.

Δίπλα από τα 50 πράσινα περίπτερα εγκαταστάθηκαν μέχρι τον Οκτώβριο εμπορευματοκιβώτια, τα οποία θα παραλαμβάνουν μικρά ογκώδη απόβλητα. Για αυτά, είπε, θα γίνουν συναντήσεις με τους ΕΟΑ, που είναι οι αρμόδιοι φορείς, για να συζητήσουν τη διαχείρισή τους.

Ζητούν διαβούλευση οι ΕΟΑ

Η εκπρόσωπος του ΕΟΑ Λευκωσίας είπε ότι άρχισε η συζήτηση για την ανανέωση της άδειας της GreenDot. Ζήτησαν γραπτώς από το Τμήμα Περιβάλλοντος, πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να γίνει διαβούλευση με τους ΕΟΑ. «Γιατί εκτός από το δίκτυο των πράσινων σημείων της επαρχίας Λευκωσίας, συζητάμε και το ορεινό δίκτυο που έρχεται στις ορεινές περιοχές, δηλαδή τα πράσινα περίπτερα και το πώς θα παραλαμβάνονται τα ρεύματα αποβλήτων από αυτά. Είναι πολύ σημαντικό και περιμένουμε να γίνει αυτή η διαβούλευση, γιατί για την ανανένωση της άδειας της Green Dot, ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία χρειαζόμαστε να γίνουν», είπε. Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, διαβεβαίωσε ότι θα ζητήσουν τις απόψεις των ενδιαφερομένων, όταν θα φτάσουν σε ένα προσχέδιο διαβούλευσης για την ανανέωση της άδειας της Green Dot.