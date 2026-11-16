Συνολικά 3.210 αιτήσεις εργοδοτών για απασχόληση 21.057 υπηκόων τρίτων χωρών παραλήφθηκαν το εννεάμηνο 2026, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας στη Βουλή. Στόχος για το 2027, σημειώνεται, είναι η διατήρηση γρήγορων και αξιόπιστων διαδικασιών, η επικαιροποίηση του Πλαισίου Εργοδότησης Αλλοδαπών Εργαζομένων και η περαιτέρω μηχανογράφηση των διαδικασιών. Πάντως, οι συντεχνίες «ακονίζουν» μαχαίρια ενόψει της αυριανής κρίσιμης συνάντησης.

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