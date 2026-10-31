Ντόχα: Νέα διπλωματική προσπάθεια για να αποτραπεί αναζωπύρωση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν

Η Τεχεράνη, ωστόσο, διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί απευθείας επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας τις προσδοκίες για άμεση διπλωματική συμφωνία.

Διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν από την καταριανή πρωτεύουσα ότι οι επαφές του Σαββάτου ακολούθησαν μαραθώνιες συνομιλίες διάρκειας άνω των δώδεκα ωρών στην Τεχεράνη. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στο Reuters ότι οι Καταριανοί μεσολαβητές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την Ουάσιγκτον, επιχειρώντας να γεφυρώσουν τις διαφορές των δύο πλευρών.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μεταδίδει ότι η αποστολή στη Ντόχα έχει αποκλειστικό στόχο τη συνέχιση των διαβουλεύσεων με το Κατάρ και ότι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη εξέτασε σε ανώτατο επίπεδο επιστολή του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, χαρακτηρίζοντας θετική την προσπάθεια επανέναρξης του διαλόγου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια συνάντησης με Αμερικανούς εκπροσώπους.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται πρόταση του Κατάρ για επταήμερη διαδικασία αμοιβαίων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πριν από την έναρξη ευρύτερων ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η ιρανική πλευρά έχει χαρακτηρίσει την πρόταση μη ικανοποιητική και προωθεί δικό της σχέδιο, το οποίο προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τη διευθέτηση του ζητήματος της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απορρίψει το σχέδιο.

Η διπλωματική κινητικότητα εντείνεται υπό τον φόβο επανάληψης των αμερικανικών πληγμάτων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ενδεχόμενο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις χώρες του Κόλπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ