Ντιάν: «Προσδοκώ να εργαστώ και με τους δύο ηγέτες εποικοδομητικά»

«Προσδοκώ να εργαστώ και με τους δύο ηγέτες εποικοδομητικά», δήλωσε ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν μετά τη συνάντηση που είχε με τον νέο ηγέτη των Τ/κ, Τουφάν Έρχιουρμαν, την πρώτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων και των δύο, που έγινε στα κατεχόμενα.

Ο κ. Ντιάν δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, διάρκειας 30 λεπτών, ότι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία μετά και την επιστολή του ΓΓ προς τον κ. Έρχιουρμαν ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2025 να του εκφράσει τα συγχαρητήριά του για την ανάληψη των καθηκόντων του ως του νέου ηγέτη της τ/κ κοινότητας και να του ευχηθεί να πάει καλά, όπως και ο ΓΓ είπε.

Επίσης, πρόσθεσε, επικαλέστηκε κι αναφέρθηκε και στην δέσμευση του ΓΓ να εργαστεί για την ευημερία και την ασφάλεια ολόκληρης της Κύπρου ώστε να διασφαλιστεί μια ειρηνική διευθέτηση και μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Ως ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ στην Κύπρο και επικεφαλής του Γραφείου Καλών Υπηρεσιών διαβεβαίωσε τον κ. Έρχιουρμαν, συνέχισε, πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση ήταν εθιμοτυπική και κατά τη διάρκειά της άκουσε τις απόψεις του κ. Έρχιουρμαν έχοντας προ ημερών ακούσει και τις απόψεις του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. «Τώρα προσδοκώ να εργαστώ και με τους δύο ηγέτες εποικοδομητικά», κατέληξε ο κ. Ντιάν.

Απαντητική επιστολή Έρχιουρμαν προς Γκουτέρες μέσω Ντιάν

Απαντητική επιστολή προς τον ΓΓ του ΟΗΕ έδωσε στον Ειδικό του Αντιπρόσωπο στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν ευχαριστώντας τον για την δική του συγχαρητήρια επιστολή προς τον ίδιο, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν στην επιστολή του προς τον κ. Γκουτέρες εκφράζει την ευχαρίστηση και την ευγνωμοσύνη του «για το συνεχιζόμενο προσωπικό σας ενδιαφέρον και τη συμβολή σας στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος».

Προσβλέπει, προσθέτει, στη στενή και αποφασιστική συνεργασία με τον ΓΓ του ΟΗΕ για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και διαρκούς λύσης στην Κύπρο. «Πιστεύω ότι μια τέτοια λύση θα έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στην περιοχή μας», ανέφερε ο κ Ερχιουρμάν.

ΚΥΠΕ