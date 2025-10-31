Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Οκτώβριο - Υποχώρηση στους καταναλωτές

Τον Οκτώβριο το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 2,0 μονάδες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.

Η αύξηση του ΔΟΣ προήλθε από ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών. Η άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες ήταν αποτέλεσμα καλυτέρευσης σε όλες του τις συνιστώσες, που περιγράφουν την πορεία των επιχειρήσεων τους τελευταίους και τους επόμενους μήνες. Η ενδυνάμωση του κλίματος στις κατασκευές οφείλεται σε θετικότερες αξιολογήσεις για τα υπό εξέλιξη έργα και σε πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για τον αριθμό των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του τομέα.

Η επιδείνωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο προήλθε από χειροτέρευση τόσο της τρέχουσας κατάστασης (πωλήσεις τελευταίου τριμήνου, τρέχοντα αποθέματα) όσο και των προσδοκιών για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου. Το κλίμα στη μεταποίηση σημείωσε μικρή πτώση λόγω αρνητικότερων αξιολογήσεων για τις τρέχουσες παραγγελίες και χαμηλότερων εκτιμήσεων για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου.

Οι καταναλωτές

Τον Οκτώβριο, το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε, ανατρέποντας τα οφέλη στην καταναλωτική εμπιστοσύνη που καταγράφηκαν τους προηγούμενους δύο μήνες. Οι καταναλωτές αξιολόγησαν αρνητικότερα την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση και εμφανίστηκαν πιο διστακτικοί ως προς το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μεγάλων αγορών τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, οι καταναλωτές αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Περιορισμός αβεβαιότητας

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κινήθηκε καθοδικά τον Οκτώβριο, λόγω μείωσης της επιχειρηματικής αβεβαιότητας σε όλους τους τομείς εκτός της μεταποίησης, όπου η αβεβαιότητα αυξήθηκε ελαφρώς. Η καταναλωτική αβεβαιότητα σημείωσε άνοδο, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες.