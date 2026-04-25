Πού οφείλεται η σύγχυση στο θέμα «Σάντη»;

Οι καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, που αφορούν ποινικά αδικήματα από δικαστές και άλλα πολιτικά πρόσωπα, προκαλούν έντονες συζητήσεις, σύγχυση του τι πιστεύει ο καθένας και έχουν διχάσει την κοινή γνώμη. Ενώ η έρευνα σύμφωνα με την Αστυνομία βρίσκεται σε εξέλιξη και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, ο κόσμος έχει τοποθετηθεί ανάλογα με τις εκτιμήσεις του σε τρεις ομάδες:

(α) Υπάρχουν αυτοί που υιοθετούν τις καταγγελίες και απαιτούν άμεση διερεύνηση των σκανδάλων, που αναφέρονται για να αποκατασταθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η πεποίθηση αυτών των ανθρώπων βασίζεται στην πικρή εμπειρία του παρελθόντος, που τεράστια σκάνδαλα έχουν συγκαλυφθεί, δεν έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αφού αυτοί που θα διερευνήσουν είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι και ζητούν επιτέλους κοινωνική και πολιτική κάθαρση. Η αντίληψή τους για τις καταγγελλόμενες υποθέσεις δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε έρευνα αλλά στη γνώμη που έχουν μέχρι τώρα σχηματίσει για το πως αντιμετωπίστηκαν σοβαρότατες περιπτώσεις οικονομικών και πολιτικών σκανδάλων, που εμπλέκονται αξιωματούχοι. Κοντολογίς δεν εμπιστεύονται το Σύστημα.

(β) Υπάρχει και μεγάλη μερίδα του πολιτικού και κομματικού συστήματος και της κοινής γνώμης, που απορρίπτουν εξ υπαρχής τις κατηγορίες του ΜΔ, πιστεύουν ακράδαντα, ότι τα όσα δημοσίευσε και κατέθεσε είναι όλα κατασκευασμένα και τα εκατοντάδες μηνύματα που παρουσίασε ως τεκμήρια, είναι όλα πλαστά και προϊόν μυθοπλασίας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κόμματα, δημοσιογράφοι και ΜΜΕ φίλα προσκείμενα προς το Προεδρικό. Ο ΔΗΣΥ με ανακοίνωσή του κατηγορεί, ότι όσοι υποστηρίζουν τις κατηγορίες επιδιώκουν να διαλύσουν τους θεσμούς. Και ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και συνεχίζεται το ανακριτικό έργο του τεράστιου αυτού ζητήματος, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε, ότι "δύο τουλάχιστον θα μείνουν εκτεθειμένοι", αποκαλύπτοντας έτσι τη θέση της κυβέρνησης. Είναι άξιον απορίας εάν αυτή είναι και η θέση του ΠτΔ. Η ομάδα αυτή με τα ρεπορτάζ στις εφημερίδες και την τηλεόραση καλλιεργεί καθημερινά την αμφισβήτηση των πληροφοριών του ΜΔ και με τα δημοσιεύματά της υποσκάπτει την αξιοπιστία του. Και επαναλαμβάνω προτού ολοκληρωθεί η έρευνα.

(γ) Αυτή η κατηγορία ανθρώπων και κομμάτων, που είναι και οι πιο σωστοί, πιστεύει, ότι η έρευνα πρέπει να γίνει από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές και θα τοποθετηθεί ανάλογα με το αποτέλεσμα. Η θέση αυτή είναι η πιο ορθολογιστική, νοουμένου ότι οι θεσμοί του κράτους μας είναι όλοι εμπλεκόμενοι, ποιος θα ελέγξει ποιον, και ακόμη έχουν χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία.

Χωρίς να προκαταλαμβάνεται το αποτέλεσμα της έρευνας, παρατηρούνται τα ακόλουθα: Στα όσα καταγγέλλονται, τα πρόσωπα είναι υπαρκτά και οι υποθέσεις δένονται μεταξύ τους. Δεν επινοήθηκαν ιστορίες που διορθώθηκαν και ξαναδιορθώθηκαν και είναι αναμενόμενο, όταν τεθούν κάτω από εξονυχιστική έρευνα, να διαπιστωθούν είτε ανακρίβειες είτε αντιφάσεις. Ούτε έχει τόση σημασία εάν η «Σάντη» πήγε στη Γερμανία ή όχι, ή αν η φωτογραφία των χρημάτων λήφθηκε από το διαδίκτυο. Εδώ μιλάμε για παιδεραστία, χρηματισμό δικαστών και στημένες δίκες και σ’ αυτά πρέπει να εστιάσει η έρευνα. Εκτιμώ, ότι η αναφορά σε επουσιώδη ζητήματα αποπροσανατολίζει από τα βαριά ποινικά αδικήματα. Μια εξέταση DNA στο παιδί της «Σάντης» και στον δικαστή θα ήταν το πρώτο, που έπρεπε να γίνει. Γιατί δεν έγινε;

Το μπέρδεμα του κόσμου που δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από την όλη ιστορία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απροθυμία, που έδειξε η Αστυνομία, να ξεκινήσει τάχιστα τις ανακρίσεις. Η ακατανόητη βραδύτητα και οι ανακοινώσεις της ότι ο ΜΔ καθυστερούσε να προσκομίσει τεκμήρια, ευνόησε την ανάπτυξη αμφιβολιών σχετικά με την εγκυρότητα των πληροφοριών του και τις προθέσεις του. Σε λιγότερο σημαντικές περιπτώσεις δρα άμεσα, εξασφαλίζει διατάγματα προβαίνει σε συλλήψεις. Τι έκανε στην προκείμενη; Άφησε να παρέλθει ωφέλιμος χρόνος για καταστροφή κρίσιμων τεκμηρίων από τους καταγγελλόμενους και έκανε έφοδο στο σπίτι και στο γραφείο του καταγγέλλοντος! Με τις ανακοινώσεις και τη στάση της η Αστυνομία δίνει το δικαίωμα στον ΜΔ να την κατηγορεί και στον κόσμο να αμφιβάλλει για τις προθέσεις της.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να ζητηθεί η συνδρομή του FBI δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.