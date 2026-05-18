Τρομακτικό ατύχημα σε αεροπορική επίδειξη στις ΗΠΑ: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα, έπιασαν φωτιά και συνετρίβησαν, δείτε βίντεο

Αγωνία προκάλεσε στους θεατές αεροπορικής επίδειξης στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο η σύγκρουση που είχαν στον αέρα δύο μαχητικά αεροσκάφη EA18-G Growler του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, τα δύο μαχητικά από την 129η Μοίρα Ηλεκτρονικής Επίθεσης στο νησί Γουίντμπι της Ουάσινγκτον, πλησίασαν - άγνωστο γιατί - το ένα το άλλο με αποτέλεσμα να συγκρουστούν στον αέρα, να πιάσουν φωτιά και τελικά να συντριβούν στο έδαφος.

Στα ίδια πλάνα φαίνονται και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος να ενεργοποιούν τους μηχανισμούς εκτόξευσης στα καθίσματά τους.

BREAKING: Two U.S. Navy jets collided mid-air and exploded during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base. pic.twitter.com/R66ADWM2TY — Breaking911 (@Breaking911) May 17, 2026

Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της αεροπορίας του Ναυτικού του Στόλου του Ειρηνικού των ΗΠΑ, και τα τέσσερα μέλη των πληρωμάτων είναι καλά στην υγεία τους.

Μετά το ατύχημα η αεροπορική βάση έκλεισε για λόγους ασφαλείας, μέχρι να σβήσει η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή.

