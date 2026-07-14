Μακριά από οθόνες μέχρι τα 3 και social μετά τα 13 - Σύσταση της ΕΕ για την έκθεση παιδιών σε ψηφιακές συσκευές

Αποφυγή έκθεσης σε οθόνες μέχρι την ηλικία των τριών ετών. Με αυτή τη σύσταση, ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκρότησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλεί την Ευρώπη να επαναπροσδιορίσει τη σχέση των παιδιών με τις ψηφιακές συσκευές από τη βρεφική ακόμη ηλικία. Σε μια εποχή κατά την οποία τα παιδιά γεννιούνται με το κινητό σαν προέκταση του χεριού τους και κάθε είδους οθόνη επιστρατεύεται για να τα απασχολήσει, να τα ηρεμήσει, να τα βοηθήσει να φάνε ή απλώς να χαρίσει στον γονιό λίγα λεπτά ησυχίας, οι ειδικοί προειδοποιούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υπερβολική έκθεση, στην προσοχή, στη γλωσσική κατάκτηση και στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη. Τα...