Βλήματα προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στην Αραδίππου – Ποια η κατάσταση των τραυματιών

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής, στην Αραδίππου, όταν γύρω στις 09:30 σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε χώρο παραλαβής παλαιών μετάλλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, η έκρηξη προκλήθηκε από βλήματα.

Από την ισχυρή έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα: ένας 52χρονος Ελληνοκύπριος, ένας 39χρονος αλλοδαπός και ένας 42χρονος με κυπριακή υπηκοότητα. Οι δύο πρώτοι υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και δεν φαίνεται να φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ ο 42χρονος αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η σκηνή αποκλείστηκε αμέσως για λόγους ασφαλείας και εξετάζεται από πυροτεχνουργούς της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς, ενώ στο σημείο βρίσκονται επίσης μέλη της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η Αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια της έκρηξης, σε συνεννόηση με την Εθνική Φρουρά.

Η επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία

Σε δηλώσεις του ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας Ιωάννης Σωτηριάδης ανέφερε ότι «γύρω στις 09.30 σημειώθηκε έκρηξη σε σημείο παραλαβής παλαιών μετάλλων στην Αραδίππου. Από την έκρηξη φαίνεται ότι τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα τα οποία διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και εξετάζονται με την κατάσταση της υγείας τους να είναι σοβαρή και είχαν τις αισθήσεις τους».

Πρόσθεσε ότι «η σκηνή έχει αποκοπεί από ασφαλές σημείο ούτως ώστε να γίνει έρευνα από τους πυροτεχνουργούς της Αστυνομίας που βρίσκονται εδώ και πυροτεχνουργό της Εθνικής Φρουράς. Στη σκηνή βρίσκονται επίσης μέλη της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Σωτηριάδης είπε πως «η Αστυνομία διερευνά τα αίτια της έκρηξης, που βρίσκεται στη σκηνή. Είμαστε όμως σε επικοινωνία με την Εθνική Φρουρά, όμως αυτή τη στιγμή τον έλεγχο έχει η Αστυνομία» κατέληξε.