Στην Αυστραλία ο Επικεφαλής Επιστήμονας για ενίσχυση της συνεργασίας στην έρευνα και καινοτομία

Την ανάδειξη της Κύπρου ως πύλης για την Ευρώπη στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, προώθησε ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Σκουρίδης, σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αυστραλία, αρχές Σεπτεμβρίου του 2025.

Συνοδευόμενος από τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία, κ. Αντώνη Σαμμούτη, ο κ. Σκουρίδης πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου στην Αυστραλία, ενισχύοντας τη συνεργασία των διμερών σχέσεων των δύο χωρών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σκουρίδης συναντήθηκε με τον καθηγητή Tony Haymet, Επικεφαλής Επιστήμονα της Αυστραλίας, στον οποίο παρουσίασε το οικοσύστημα Ε&Κ της Κύπρου και τη «Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας, 2024-2026». Οι δύο Επικεφαλής Επιστήμονες αντάλλαξαν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές, με συζητήσεις που επικεντρώθηκαν στη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας, της ωκεανογραφίας και της ρομποτικής, καθώς και της τεχνητής νοημοσύνης και των αναδυόμενων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο της συνάντησης, τονίστηκε, επίσης, η ισχυρή φήμη της Αυστραλίας στον τομέα της έρευνας, αφού πέραν του 90% των ερευνητικών της αποτελεσμάτων βαθμολογείται πάνω από τα παγκόσμια πρότυπα.

Εξάλλου, ο κ. Σκουρίδης, συναντήθηκε με την κα Lori Mancel και τον κ. Benedict Lyons του Τμήματος Υποδομών, για να συζητήσουν για βέλτιστες πρακτικές και για τα συστήματα υποστήριξης drones που εφαρμόζει η Αυστραλία για την πρόληψη και διαχείριση πυρκαγιών και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στον Οργανισμό Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας (CSIRO), φιλοξενήθηκε από την Δρα Janet Anstee, επικεφαλής του Aquawatch Australia, και τον Δρα Στέφανο Ξενάριο. Η Δρ. Anstee προχώρησε σε μια επισκόπηση του Project Aquawatch, ενός ολοκληρωμένου συστήματος παγκόσμιας κλάσης παρακολούθησης και πρόβλεψης της ποιότητας του νερού, αξιοποιώντας αισθητήρες ποιότητας νερού, δεδομένα παρατήρησης της γης και προηγμένες τεχνολογίες διαχείρισης νερού. Η συζήτηση εστίασε στους τρόπους με τους οποίους οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές θα μπορούσαν να ενισχύσουν το έργο της Aquawatch ενώ εξετάστηκαν και πιθανοί τομείς συνεργασίας.

Ο κ. Σκουρίδης συναντήθηκε, επίσης, με την Δρα Katherine Woodthorpe, Πρόεδρο της Αυστραλιανής Ακαδημίας Τεχνολογικών Επιστημών και Μηχανικής (ATSE), και τον Δρα Peter Derbyshire, Διευθυντή Πολιτικής και Διεθνών Υποθέσεων της ATSE. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις συνέργειες μεταξύ των στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου και της Αυστραλίας, ιδίως στους τομείς της αγροτεχνολογίας, της κλιματικής τεχνολογίας, της υγείας και της ιατρικής τεχνολογίας.

Συνοδευόμενος από τον κ. Σαμμούτη, ο κ. Σκουρίδης συναντήθηκε, επίσης, με την κα Τίνα Χάτσινσον, Αναπληρώτρια Γραμματέα της Ομάδας Εμπορίου και Ρύθμισης Γεωργικών Προϊόντων στην Καμπέρα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις που διευθέτησε ο κ. Γεώργιος Γεωργίου, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου στην Αυστραλία, σε συνεργασία με τον κ. Τζέιμς Δημητρίου, διακεκριμένο μέλος της ελληνικής κοινότητας της Αυστραλίας και κάτοχο του τίτλου Μέλος του Τάγματος της Αυστραλίας (AM) για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις.

Στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, ο κ. Σκουρίδης φιλοξενήθηκε από την Δρ. Ruth Park-Jones, Διευθύντρια Εμπορικής Αξιοποίησης, μαζί με ανώτερα στελέχη, όπως η Carlie Rogers, ο Δρ. David Wooland, ο Δρ. Dhiraj Hans και ο Navkaran Singh. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις βέλτιστες πρακτικές εμπορικής αξιοποίησης των MedTech, Sport Tech, AgriTech και EnviroTech. Ο κ. Σκουρίδης συναντήθηκε ακόμη με την καθηγήτρια Michelle Foster, κοσμήτορα της Νομικής Σχολής της Μελβούρνης, καθώς και με εξέχοντες ηγέτες του νομικού και επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο κ. Simon McKeon, πρώην πρόεδρος της Macquarie Bank και «Αυστραλός της Χρονιάς 2011». Το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης κατατάσσεται μεταξύ των 15 κορυφαίων σχολών νομικής παγκοσμίως και είναι πρωτοπόρο στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην νομική εκπαίδευση και την προετοιμασία των δικαστικών λειτουργών.

Στο Πανεπιστήμιο Monash, ο κ. Σκουρίδης έτυχε υποδοχής από την καθηγήτρια και αναπληρώτρια πρύτανη Cecilia Hewlett. Οι ακαδημαϊκοί του Monash παρουσίασαν πρωτοποριακές εργασίες στους τομείς της ιατρικής, των επιστημών υγείας, της πληροφορικής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευφυούς πληροφορικής, καθώς και επιτυχίες στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας, όπως οι εταιρείες Seaport Therapeutics (νευροψυχιατρικά φάρμακα), Electralith (τεχνολογίες καθαρής εξόρυξης λιθίου) και Juniper Ionics (παραγωγή πράσινης αμμωνίας).

Μιλώντας για το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας της Κύπρου και τα πλεονεκτήματα της χώρας που αντικατοπτρίζονται στις παγκόσμιες κατατάξεις καινοτομίας και στην επιτυχία των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), ο κ. Σκουρίδης διερεύνησε τη συνεργασία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της αγροτεχνολογίας, της περιβαλλοντικής έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας συμμετείχε, παράλληλα, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εμπορικών Επιμελητηρίων στη Μελβούρνη, όπου αναφέρθηκε σε τύπους ηγεσίας με έμφαση στον σκοπό, την ενσυναίσθηση και την εξυπηρέτηση.

Με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αυστραλίας, ο κ. Γιώργος Γεωργίου διευθέτησε συναντήσεις με κορυφαίες αυστραλιανές εταιρείες τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως οι Hydrogenus Energy, AdvanzPay, Pacific Bio και Mindset Health, τοποθετώντας την Κύπρο ως πύλη προς την Ευρώπη.

Σε εκδήλωση της διασποράς, στην οποία παρευρέθηκαν η Hon. Andrea Michaels, Υπουργός Καινοτομίας και ΜΜΕ της Νότιας Αυστραλίας, η βουλευτής κα Kat Theophanous, πρώην υπουργοί και κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, ο κ. Σκουρίδης παρουσίασε κεντρική ομιλία του με τίτλο: «Γεφυρώνοντας ηπείρους: Το ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα Ε&Α της Κύπρου». Επισήμανε, επιπλέον, επιτυχίες της Κύπρου, όπως το Κυπριακό Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Καινοτομίας (C-SpaRC), τα έργα τεχνητών υφάλων του CMMI, η Dynamic Works και το SOZO Brain Center, καθώς και το Σχέδιο Δράσης “Minds in Cyprus” για την επαναπατρισμό ταλέντων. Η εκδήλωση θα παρουσιαστεί στην κορυφαία ελληνοαυστραλιανή εφημερίδα «Νέος Κόσμος». Το κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσει τον Δρ. Nic Lucas, πρωτοπόρο στην θεραπεία νευροδιαμόρφωσης του εγκεφάλου, ο οποίος είναι συνιδρυτής του SOZO Brain Center στη Λευκωσία και τη Μελβούρνη, αποδεικνύοντας την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Αυστραλίας.

Πριν από την αναχώρησή του για την Κύπρο, ο κ. Σκουρίδης παραχώρησε συνέντευξη στο SBS Radio και συμμετείχε σε podcast με τον George Donikian της Donikian Media, πρώην παρουσιαστή του Nine News και του SBS.

Σε δηλώσεις του ο κ. Σκουρίδης τόνισε: «Είναι τιμή μου που συνεργάστηκα με κορυφαίους επιστήμονες, πολιτικούς, επιχειρηματίες και μέλη της κυπριακής διασποράς της Αυστραλίας, των οποίων η αφοσίωση και οι ιστορίες επιτυχίας είναι πραγματικά πηγή έμπνευσης. Οι συζητήσεις μας, έθεσαν τα θεμέλια για σημαντικές συνεργασίες σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ιατρική τεχνολογία και η ανθεκτικότητα στο κλίμα», είπε ο κ. Σκουρίδης, υπογραμμίζοντας πως «δύο πολλά υποσχόμενες αυστραλιανές νεοφυείς επιχειρήσεις διερευνούν ήδη την παρουσία τους στην Κύπρο». Η επίσκεψη αυτή «ενίσχυσε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος ως στρατηγική πύλη προς την Ευρώπη, επιτρέποντας την ανταλλαγή γνώσεων, ταλέντων και καινοτομίας που μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο», εξήγησε ο κ. Σκουρίδης.

Από τη μεριά του, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου στην Αυστραλία, κ. Γιωργος Γεωργίου, δήλωσε: «Είναι με ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενήσαμε τον Eπικεφαλής Eπιστήμονα στην Αυστραλία. Ο κ. Σκουρίδης φεύγει με βαθύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων της συνεργασίας των δύο χωρών για την υποστήριξη των οικονομικών στόχων της κάθε μιας σε τομείς όπως η καινοτομία, η τεχνολογία, οι επιστήμες υγείας, οι βιοεπιστήμες, η αγροτεχνολογία και η χρηματοοικονομική τεχνολογία». Ο κ. Γεωργίου επεσήμανε, ακόμη, πως με την επίσκεψη αυτή «η Κυπριακή διασπορά αντιλήφθηκε την πρόοδο της Κύπρου και νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι γι’ αυτό», τονίζοντας πως «αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναπτύξουμε περαιτέρω διηπειρωτικές συνεργασίες και να καταστήσουμε την Κύπρο ως πύλη της Αυστραλίας προς την Ευρώπη».

Σημειώνεται τέλος ότι κατά την επίσκεψη του κ. Σκουρίδη στην Αυστραλία, δύο αυστραλιανές εταιρείες τεχνολογίας εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίησή τους στην Κύπρο εντός των επόμενων μηνών.