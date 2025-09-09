Άφησε τη λιμουζίνα, έπιασε διπλοκάμπινο

Αντί για την καθιερωμένη υπηρεσιακή λιμουζίνα, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου είπε να το γυρίσει… στο πιο λαϊκό και χωμάτινο! Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί με διπλοκάμπινο της υπηρεσίας. Και να σκεφτεί κανείς ότι κάποτε το διπλοκάμπινο θεωρείτο «εργαλείο του μάστορα» και ταμπού για κάτοικο της πόλης.

Σήμερα όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα διπλοκάμπινα δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις λιμουζίνες. Διαθέτουν δερμάτινα θερμαινόμενα καθίσματα, οθόνες αφής, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και μεγάλου κυβισμού πολύστροφες μηχανές. Οι τιμές τους κυμαίνονται μεταξύ €35.000 με €40.000, ενώ αν μιλάμε για το νέο Ford Ranger Raptor, εκεί φτάνουμε σε άλλο επίπεδο, κοντά στις €75.000.

ΜΧΣ