Ο CIBA κατέθεσε τις θέσεις του για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Τις θέσεις του για το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, κατέθεσε σήμερα ο Κυπριακός Σύνδεσμος Διεθνών Επιχειρήσεων (CIBA) στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CIBA, οι θέσεις του Συνδέσμου αποτελούν προϊόν διαβούλευσης που διεξήχθη με τις εταιρείες μέλη του Συνδέσμου και ενδελεχούς ανάλυσης από την Επιτροπές Φορολογίας και Νομικών Θεμάτων του Συνδέσμου οι οποίες απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες σε θέματα φορολογίας.

Οι θέσεις του CIBA, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, δεν περιορίζονται σε σχόλια επί των επιμέρους προνοιών των υπό αξιολόγηση Νομοσχεδίων αλλά περιλαμβάνουν τεκμηριωμένη νομική και οικονομική ανάλυση και σε αρκετές των περιπτώσεων και εισηγήσεις για τον τρόπο που θα πρέπει η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες να προσεγγίσουν τη φορολογική μεταρρύθμιση, προστίθεται.

Ο CIBA δηλώνει ετοιμότητα να συνεργαστεί τόσο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και με τα κοινοβουλευτικά κόμματα αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι που η όποια φορολογική μεταρρύθμιση να δημιουργεί συνθήκες και πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας και της νομικής βεβαιότητας, προσφέροντας σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις διεθνείς επιχειρήσεις αλλά και σε νέους δυνητικούς επενδυτές, και με γνώμονα τις φορολογικές ρυθμίσεις άλλων κρατών ιδιαίτερα αυτών που διατηρούν ένα άκρως ανταγωνιστικό πλαίσιο.

Αναλυτικά οι θέσεις του συνδέσμου είναι διαθέσιμες στο http://bit.ly/460po0Q

Πηγή: ΚΥΠΕ