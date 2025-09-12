ΔΗΣΥ: «Όχι» στην Τουρκία στο SAFE όσο συνεχίζει προκλήσεις

«Η απάντηση πρέπει να είναι σαφής: Όχι, όσο η Τουρκία συμπεριφέρεται προκλητικά και πειρατικά», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με αφορμή την αίτησή της για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

Υπογραμμίζει ότι η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της ΕΕ που παραμένει υπό τουρκική κατοχή και ότι «δεν είναι δυνατόν μια χώρα που παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιχειρεί τετελεσμένα στην Αμμόχωστο, στη νεκρή ζώνη, στην ΑΟΖ και στο Αιγαίο, να έχει ρόλο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας». «Άλλωστε αυτή είναι η αξία του ισχυρού ψηφίσματος που πετύχαμε στο Συνέδριο του ΕΛΚ, στη Βαλένθια, πριν λίγους μήνες», σημειώνει.

«Μαζί με την Ελλάδα, η κυβέρνηση αλλά και όλοι μας, οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές: Καμία συμμετοχή της Τουρκίας χωρίς σεβασμό σε όλα τα κράτη μέλη και όσο προσβάλλει βάναυσα τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες», καταλήγει.