Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

ΔΗΣΥ: «Όχι» στην Τουρκία στο SAFE όσο συνεχίζει προκλήσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Καμία συμμετοχή της Τουρκίας χωρίς σεβασμό σε όλα τα κράτη μέλη και όσο προσβάλλει βάναυσα τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες»

«Η απάντηση πρέπει να είναι σαφής: Όχι, όσο η Τουρκία συμπεριφέρεται προκλητικά και πειρατικά», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με αφορμή την αίτησή της για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

Υπογραμμίζει ότι  η  Κύπρος είναι κράτος-μέλος της ΕΕ που παραμένει υπό τουρκική κατοχή και ότι «δεν είναι δυνατόν μια χώρα που παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιχειρεί τετελεσμένα στην Αμμόχωστο, στη νεκρή ζώνη, στην ΑΟΖ και στο Αιγαίο, να έχει ρόλο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας». «Άλλωστε αυτή είναι η αξία του ισχυρού ψηφίσματος που πετύχαμε στο Συνέδριο του ΕΛΚ, στη Βαλένθια, πριν λίγους μήνες», σημειώνει.

«Μαζί με την Ελλάδα, η κυβέρνηση αλλά και όλοι μας, οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές: Καμία συμμετοχή της Τουρκίας χωρίς σεβασμό σε όλα τα κράτη μέλη και όσο προσβάλλει βάναυσα τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες», καταλήγει.

 

 

Tags

ΔΗΣΥΠρόεδρος ΔΗΣΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited