BoC Fintech Hackathon 6.0: Μάθε τις θεματικές και τη διαδικασία συμμετοχής

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο ενημερωτικό Open Day του BoC Fintech Hackathon 6.0, κατά την οποία θα γίνει παρουσίαση των στόχων, των θεματικών ενοτήτων και της διαδικασίας του hackathon.

To Open Day θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17:30.

Στο Open Day του BoC Fintech Hackathon 6.0 μπορούν να συμμετάσχουν όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία του Μαραθωνίου Καινοτομίας, καθώς και όσοι έχουν ιδέες, λύσεις ή επιθυμούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία ως μέντορες, πάροχοι δεδομένων ή χορηγοί επικοινωνίας.

Το Fintech είναι παντού! Η αξιοποίηση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας σε κάθε τομέα της κοινωνίας και της οικονομίας. Από την Κοινωνική Καινοτομία και τη δημιουργία λύσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα, μέχρι τη Βιωσιμότητα και τις πράσινες πρακτικές, αλλά και τις Έξυπνες Πόλεις που αξιοποιούν δεδομένα και τεχνολογία για καλύτερη ποιότητα ζωής, το Fintech αποτελεί καταλύτη αλλαγής και ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Στόχος του BoC Fintech Hackathon 6.0 είναι η δημιουργία καινοτόμων λύσεων γύρω από το Fintech, μέχρι το στάδιο ενός Ελάχιστου Βιώσιμου Προϊόντος (MVP) με την προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης σε πλήρεις λειτουργικές εφαρμογές.

Το BoC Fintech Hackathon 6.0 απευθύνεται σε προγραμματιστές, startups, επαγγελματίες, φοιτητές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο νεανική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών στον τομέα του Fintech.

Εγγραφείτε τώρα στο Open Day: https://bochackathon.com/openday

Το πρόγραμμα

17:30–17:35 Έναρξη — Χαιρετισμοί

17:35–17:50 BoC Fintech Hackathon 6.0: Fintech Everywhere

● Fintech για Όλους: Καινοτομία με Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Αντίκτυπο, Λία Ιωάννου, Head IT Performance & Relationship Mgt

● Καλές Πρακτικές Fintech στο Δημόσιο Τομέα και τις Έξυπνες πόλεις, Γιώργος Καραμανώλης, Co-Founder, CTO/CIO, Crowdpolicy

17:50–18:05 APIS & Fintech

● Τράπεζα Κύπρου, Antonia Mavrohanna, Product Manager Digital

● Jinius, Angelos Constantinides, Technical Lead

● Δήμος Λευκωσίας, Charalambos Papadopoulos, IT Officer, Smart City Department

● IBM, George Cassar, Customer Success and Technical Sales Manager IBM Technology, Greece & Cyprus

● Microsoft, Helen Takoudis, Senior Account Executive, Enterprise Commercial

18:05–18:10 Fintech Everywhere — Η διαδικασία, οι στόχοι, Δέσποινα Δούρου, Open Innovation & Operations Manager, Crowdpolicy

18:10–18:30 Ερωτήσεις & Ανοιχτή Συζήτηση

*Το πρόγραμμα θα ενημερώνεται με νέες προσθήκες μέχρι την ημέρα της εκδήλωσης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Open Day του BoC Fintech Hackathon 6.0 και να ενημερωθούν για τον μαραθώνιο καινοτομίας και τα επόμενα βήματα μπορούν να εγγραφούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bochackathon.com/openday

Το BoC Fintech Hackathon 6.0 διοργανώνεται από την Τράπεζα Κύπρου με την τεχνολογική και οργανωτική υποστήριξη της εταιρείας καινοτομίας Crowdpolicy. - https://bochackathon.com

