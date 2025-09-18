Η εμβληματική αίθουσα εκδηλώσεων, Ledra Ball Room, του Hilton Nicosia επέστρεψε πλήρως ανακαινισμένη!

Η εμβληματική αίθουσα εκδηλώσεων του Hilton Nicosia, Ledra Ballroom, άνοιξε ξανά τις πύλες της, από την 1η Σεπτεμβρίου, πλήρως ανακαινισμένη και πιο κομψή από ποτέ. Ένας εντυπωσιακός χώρος, στο κέντρο της πρωτεύουσας, ο οποίος φιλοξενεί αναμνήσεις που θα διαρκέσουν μία ζωή.

Με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 3.000 άτομα σε δεξίωση και 1.000 σε καθιστό δείπνο, η αίθουσα Ledra Ballroom, ξεχωρίζει για την ευελιξία της αφού προσαρμόζεται απόλυτα στο ύφος και τις ανάγκες του εκάστοτε διοργανωτή, χωρίς ποτέ να χάνεται η αίσθηση της κομψότητας και της πολυτέλειας. Ο ενιαίος, χωρίς κολώνες, χώρος εξασφαλίζει ανεμπόδιστη θέαση και απεριόριστες δυνατότητες διαμόρφωσης, είτε πρόκειται για έναν παραμυθένιο γάμο, είτε για μια καλλιτεχνική βραδιά, ένα κοσμικό δείπνο ή μια σημαντική επαγγελματική παρουσίαση. Επιπλέον, η αίθουσα μπορεί να διαχωριστεί σε δύο αυτόνομα τμήματα προσφέροντας με τον τρόπο αυτό την δυνατότητα φιλοξενίας μικρότερων και πολλαπλών εκδηλώσεων την ίδια στιγμή.

Η πρωτοποριακή ανακαίνιση συνδυάζει την κομψότητα με την τεχνολογία. Με υπερσύγχρονο, μοντέρνο ρυθμιζόμενο φωτισμό LED, προηγμένη ακουστική και συστήματα κλιματισμού εξασφαλίζει την απόλυτη άνεση και τις ιδανικές συνθήκες κάθε εποχή του χρόνου.

Για τα ζευγάρια που θα επιλέξουν να γιορτάσουν τον γάμο τους στη Ledra Ballroom το 2026, το Hilton Nicosia έχει ετοιμάσει ένα ξεχωριστό δώρο και ένα αποκλειστικό προνόμιο για τους μελλόνυμφους: 3 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε διπλό δωμάτιο με μαγευτική θέα στην θάλασσα της Μυκόνου, στο boutique ξενοδοχείο Mykonos Theoxenia, της Louis Hotels.

Επίσης, η πλήρως ανακαινισμένη αίθουσα, Ledra Ballroom, αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή για τη φιλοξενία συνεδρίων, εταιρικών παρουσιάσεων και επαγγελματικών συναντήσεων. Η τεχνολογικά προηγμένη υποδομή της, σε συνδυασμό με τον ευέλικτο σχεδιασμό και την άψογη εξυπηρέτηση της έμπειρης ομάδας του Hilton Nicosia, διασφαλίζουν την επιτυχία κάθε διοργάνωσης, ανεξαρτήτως μεγέθους και απαιτήσεων

Με αυτή τη σημαντική ανανέωση, το Hilton Nicosia, επιβεβαιώνει την θέση του ως η κορυφαία επιλογή για όσους αναζητούν όχι απλώς έναν χώρο εκδηλώσεων, αλλά μία εμπειρία που συνδυάζει στυλ, άψογο φαγητό και εξαιρετική φιλοξενία – στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά το Hilton Nicosia.