Το Διεθνές Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού 2025 έρχεται στη Μαρίνα Αγίας Νάπας - Μοναδική ευκαιρία προβολής για εκθέτες

Η Κύπρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Διεθνές Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού (International Sea Tourism Festival - ISTF), μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις του χώρου. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στη Μαρίνα Αγίας Νάπας από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου 2025, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και την BoatsAdvisor Hub & Events, και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ISTF 2025 φιλοδοξεί να αναδείξει την Κύπρο -και ειδικότερα την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου- ως κορυφαίο προορισμό θαλάσσιου τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος του είναι να φέρει κοντά επαγγελματίες του κλάδου, επιχειρηματίες, εκθέτες και λάτρεις της θάλασσας, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο γνώσης, συνεργασίας και εμπορικών ευκαιριών στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Το ISTF 2025 αποτελεί μια εξαιρετική πλατφόρμα προβολής για εκθέτες που επιθυμούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ένα στοχευμένο και ενεργό κοινό.

Οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σκάφη και ναυτικό εξοπλισμό, καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογίες αλλά και τουριστικά πακέτα και βιώσιμες λύσεις στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Με τη συμμετοχή τους, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε χιλιάδες επισκέπτες, επαγγελματίες και decision makers, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία τους και διευρύνοντας τις εμπορικές τους συνεργασίες.

Στα highlights του ISTF 2025 περιλαμβάνονται τα Sea Trials κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ (δυναμικές δοκιμές σκαφών στη θάλασσα, προσφέροντας άμεση εμπειρία σε επισκέπτες και αγοραστές), μια αφιερωμένη μέρα στους «Γαλάζιους Ορίζοντες», ένα Συνέδριο Θαλάσσιου Τουρισμού & Ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν και οι ευκαιρίες συνεργασίας με φορείς, κυβερνητικές αρχές και επιχειρήσεις από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το ISTF 2025 υπόσχεται να συμβάλει στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Κύπρου, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και αναδεικνύοντας το νησί ως κόμβο θαλάσσιου τουρισμού και ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή και τις δυνατότητες έκθεσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φεστιβάλ εδώ.