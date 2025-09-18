Ξεκινά επιβολή προστίμων το Κ.Σ. Τάλας για τα περιτώματα σκύλων

Με αφορμή την ανυπόφορη κατάσταση με τα περιτώματα σκύλων σε δημόσιους δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα, χώρους πρασίνου και δημόσιους χώρους γενικά το Κ.Σ. Τάλας ενημερώνει του ιδιοκτήτες σκύλων ότι ξεκινά εκστρατεία με επιβολή εξώδικων προστίμων ύψους 50 ευρώ και αδικήματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Κ.Σ. Τάλας, τα αδικήματα που σχετίζονται με την νομοθεσία είναι η επιβολή εξώδικου προστίμου σε όσους δεν μαζεύουν περιτώματα των σκύλων τους.

Το πρόστιμο θα επιβάλλεται και στις περιπτώσεις που ο συνοδός του ζώου δεν έχει μαζί του σακουλάκια για να μαζεύει τα περιτώματα.

Επιβολή εξώδικου προστίμου στις περιπτώσεις που ο σκύλος ή οι σκύλοι κυκλοφορούν ασυνόδευτοι για να μαζεύει τα περιτώματα καθώς και επιβολή εξώδικου προστίμου στις περιπτώσεις που ο σκύλος δεν φέρει κωδικό αριθμό μέσου αναγνώρισης (μικροτσιπ) ή ο ιδιοκτήτης του δεν έχει τις απαραίτητες άδειες