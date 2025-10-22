Super Mario Galaxy 1+2 Review – Η μαγεία των Mario επιστρέφει στο Nintendo Switch 2

Τα Super Mario Galaxy 1+2 αποτελούν δύο από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια στην ιστορία της Nintendo, και τώρα επιστρέφουν ανανεωμένα στο Nintendo Switch 2. Κυκλοφόρησαν αρχικά στο Nintendo Wii το 2007 και το 2010, αλλά ακόμη και σήμερα καταφέρνουν να εντυπωσιάσουν με τον ευφυή σχεδιασμό επιπέδων, την ευρηματική φυσική και τη μαγεία που μόνο ο κόσμος του Mario μπορεί να προσφέρει.

Το Super Mario Galaxy θεωρήθηκε επαναστατικό. Η περιήγηση σε σφαιρικούς πλανήτες με μηδενική βαρύτητα και η αίσθηση ελευθερίας σε κάθε άλμα παραμένουν ανεπανάληπτες. Οι πίστες είναι γεμάτες χρώμα, φαντασία και δημιουργικότητα, με τον Mario να ταξιδεύει από γαλαξία σε γαλαξία, μαζεύοντας αστέρια και πολεμώντας τους κλασικούς εχθρούς της σειράς.

Ωστόσο, παρότι τα Galaxy 1+2 λάμπουν ακόμα, δεν κρύβουν την ηλικία τους. Το remaster δεν πειράζει ιδιαίτερα τα βασικά στοιχεία, αφήνοντας ανέγγιχτα κάποια παρωχημένα mechanics, όπως τα motion controls και την περιορισμένη κάμερα. Είναι χαρακτηριστικό πως κάθε φορά που βρίσκεις ένα κρυφό αστέρι, το παιχνίδι σε επιστρέφει αυτόματα στο hub area, διακόπτοντας την πρόοδο στο επίπεδο — μια επιλογή που σήμερα μοιάζει ξεπερασμένη.

Το θετικό είναι πως η συνολική εμπειρία παραμένει απολαυστική. Από το Comet Observatory της Rosalina στο πρώτο παιχνίδι, έως το Starship Mario του sequel, κάθε λεπτομέρεια ξεχειλίζει από νοσταλγία και φαντασία. Ο Luigi κάνει την επιστροφή του στο Galaxy 2, προσφέροντας μια πιο “χαλαρή” εκδοχή του gameplay, γεμάτη χιούμορ και ευχάριστες εκπλήξεις.

Σε επίπεδο τεχνικής αναβάθμισης, η δουλειά της Nintendo είναι προσεγμένη. Οι δύο τίτλοι υποστηρίζουν πλέον 4K ανάλυση, με βελτιωμένες υφές, πιο καθαρές αποχρώσεις και σταθερότερο frame rate. Οι πλανήτες δείχνουν πιο εντυπωσιακοί από ποτέ, ενώ τα εφέ φωτισμού αποδίδουν υπέροχα στη νέα κονσόλα — αν και κάποιες λεπτομέρειες, όπως τα μοντέλα των Toads, προδίδουν την ηλικία τους.

Νέο περιεχόμενο υπάρχει, αλλά περιορισμένο. Το βιβλίο της Rosalina αποκτά ένα επιπλέον κεφάλαιο στο πρώτο Galaxy, ενώ στο δεύτερο βλέπουμε μια ολοκαίνουρια αφήγηση με νέα μουσική και cutscenes. Πρόκειται για όμορφες προσθήκες, χωρίς όμως να αλλάζουν ουσιαστικά την εμπειρία.

Στο τέλος, το Super Mario Galaxy 1+2 Remaster για Nintendo Switch 2 παραμένει η πιο πλήρης και τεχνικά άρτια έκδοση των δύο θρυλικών τίτλων, χωρίς να αποτελεί όμως το “απόλυτο” remaster που θα περίμεναν πολλοί. Για τους λάτρεις της σειράς, είναι ένας υπέροχος τρόπος να ξαναζήσουν τη μαγεία του Mario στο διάστημα. Για τους νεότερους παίκτες, είναι η τέλεια ευκαιρία να γνωρίσουν δύο από τα σημαντικότερα platformers όλων των εποχών.

Βαθμολογία DIMITRI G: ⭐ 8.5/10

Εντυπωσιακό, νοσταλγικό, αλλά όχι τέλειο. Το Super Mario Galaxy λάμπει ξανά — αυτή τη φορά σε 4K!