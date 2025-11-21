Είστε 60+, παραμένετε δραστήριοι, νιώθετε καλά… αλλά ο έρπης ζωστήρας μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή

Πολλοί άνδρες και γυναίκες στα 60 και άνω παραμένουν δραστήριοι, υγιείς και γεμάτοι ενέργεια. Και όμως, ακόμη και σε αυτή τη δυναμική φάση της ζωής, υπάρχουν αόρατοι κίνδυνοι που μπορούν να ανατρέψουν την καθημερινότητα, όπως ο έρπης ζωστήρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η GSK υλοποιεί στην Κύπρο μια εκστρατεία ενημέρωσης για τη νόσο του έρπητα ζωστήρα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού άνω των 60 ετών σχετικά με τη νόσο, τους προσωπικούς κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως αφορά μόνο «πολύ ηλικιωμένους» ή άτομα με προβλήματα υγείας. ²

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική: το 90% των ενηλίκων άνω των 50 φέρει τον ιό που μπορεί να προκαλέσει τον έρπητα ζωστήρα. ¹ ³ Ο έρπης ζωστήρας μπορεί να επηρεάσει 1 στους 3 ενήλικες κατά τη διάρκεια της ζωής τους.¹ * Μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να προκαλέσει έντονο πόνο, περιορισμό δραστηριοτήτων και σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και σε απόλυτα υγιείς, δραστήριους ανθρώπους. ¹

Μια ασθένεια που πολλοί υποτιμούν. Τι είναι;

«Έρπης ζωστήρας; Δεν ήξερα ότι κάποιος υγιής σαν εμένα μπορεί να τον πάθει. Είχα φουσκάλες σε όλο τον θώρακα. Ένιωθα τα νεύρα μου να καίγονται. Ο πόνος ήταν τέτοιος που δεν έβλεπα τα εγγόνια μου για εβδομάδες.»

(Βασισμένο σε πραγματική εμπειρία ασθενούς. Τα συμπτώματα του έρπητα ζωστήρα διαφέρουν από άτομο σε άτομο)

Ο έρπης ζωστήρας προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς (VZV), ο οποίος παραμένει στον οργανισμό από την παιδική ηλικία. Με την πάροδο του χρόνου και την εξασθένιση της άμυνας του οργανισμού, ο ιός μπορεί να «ξυπνήσει» και να προκαλέσει έρπητα ζωστήρα.¹ *

Συμπτώματα του έρπητα ζωστήρα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ο έρπης ζωστήρας εκδηλώνεται συχνά με φαγούρα και φουσκάλες. Το εξάνθημα εμφανίζεται συνήθως στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του σώματος, χωρίς να διασχίζει τη μέση. Μπορεί να εμφανιστεί στον κορμό ή στο κεφάλι (συμπεριλαμβανομένων των ματιών), και πιο συχνά στο στήθος ή την κοιλιά. ¹

Ο πόνος του έρπητα ζωστήρα έχει περιγραφεί ως καύσος, σουβλιές ή σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα, όπως το ντύσιμο, το περπάτημα ή τον ύπνο. Μαζί με το εξάνθημα και τον πόνο, μπορεί να παρουσιαστούν ευαισθησία στο φως και στην αφή, πονοκέφαλος και γενική αδιαθεσία.¹

Αν και το εξάνθημα συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενδέχεται να παρουσιαστούν επιπλοκές, με πόνο που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια. Σε έως και 25% των περιπτώσεων, το εξάνθημα εμφανίζεται στο πρόσωπο ή γύρω από το μάτι, κάτι που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όρασης ή ακόμη και απώλεια της όρασης σε σπάνιες περιπτώσεις. ¹

Ακόμη και αφού υποχωρήσει το εξάνθημα, μεταξύ του 5% - 30% των ασθενών συνεχίζουν να βιώνουν επίμονο πόνο για μήνες ή και χρόνια,⁴ μια κατάσταση γνωστή ως μεθερπητική νευραλγία (PHN). ¹

Πόσο ενημερωμένοι είναι οι 60+ στην Κύπρο για τον έρπητα ζωστήρα;

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο (n=52) αποκάλυψε ότι, ενώ το 88% των ατόμων ηλικίας 60+ έχει ακούσει για τον έρπητα ζωστήρα, μόνο το 35% σκοπεύει να το συζητήσει με τον γιατρό του μέσα στον επόμενο χρόνο, και μόλις το 31% πιστεύει ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο να νοσήσει στη διάρκεια της ζωής του. ⁶

Τα δεδομένα αναδεικνύουν ένα σημαντικό πρόβλημα: παρόλο που η γνώση για τον έρπητα ζωστήρα είναι διαδεδομένη, Περίπου το 69% των ατόμων άνω των 60 ετών στην Κύπρο δεν αισθάνονται ότι διατρέχουν προσωπικό κίνδυνο, είτε επειδή αισθάνονται νεότεροι από την ηλικία τους, είτε επειδή πιστεύουν ότι η νόσος αφορά μόνο πολύ ηλικιωμένους ή άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε επειδή αγνοούν πως ακόμη και στους υγιείς, η φυσιολογική εξασθένηση του ανοσοποιητικού με την ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο. ¹ ² ⁵ ⁶

«Έρπης ζωστήρας; Νόμιζα ότι αφορά μόνο μεγαλύτερους ανθρώπους. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιον πόνο, και έχω γεννήσει τρία παιδιά. Τις περισσότερες μέρες δεν έβγαινα καν από το σπίτι. Μου έκοψε τη φόρα απότομα.»

(Βασισμένο σε πραγματική εμπειρία ασθενούς. Τα συμπτώματα του έρπητα ζωστήρα διαφέρουν από άτομο σε άτομο)

Η πρόληψη είναι δυνατή. Μιλήστε με τον γιατρό σας

Ο μόνος τρόπος να διαπιστώσετε τον προσωπικό σας κίνδυνο είναι να το συζητήσετε με τον γιατρό σας. Ο εμβολιασμός για τον έρπητα ζωστήρα προσφέρεται σε άτομα άνω των 60 ετών και σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και καλύπτεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της Κύπρου μέσω του ΓΕΣΥ. ⁷

Μπορεί να είστε δραστήριοι και υγιείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν διατρέχετε κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα. ¹ Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την υγεία και την ευεξία σας.

Μην υποτιμάτε τον έρπητα ζωστήρα. Ενημερωθείτε, μιλήστε με τον γιατρό σας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον έρπητα ζωστήρα; Επισκεφθείτε το erpitaszostiras.cy

References:

1.Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1–30.

2.IPSOS on behalf of GSK. Shingles Awareness Week 2025 Survey (Brazil, China, Germany, India, Ireland, Italy, Japan, Portugal, and USA). Data on file. 2025

3.Bollaerts K, Riera-Montes M, Heininger U, et al. A systematic review of varicella seroprevalence in European countries before universal childhood immunization: deriving incidence from seroprevalence data. Epidemiol Infect. 2017;145:2666–2677.

4.Kawai K, Gebremeskel BG, Acosta CJ. Systematic review of incidence and complications of herpes zoster: towards a global perspective. BMJ Open. 2014 Jun 10;4(6):e004833–3.

5.SERMO on behalf of GSK, Shingles public market research (Cyprus). Data on file 2025

6.Ministry of Health. National Vaccination Program for Adults and Special Groups 2025. ΕΘΝΙΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΕΙΔΙΚΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ-21-3-2025.pdf (accessed on the May 2025)