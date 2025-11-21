Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πρεμιέρα για το πρώτο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην καρδιά της Ορεινής Πάφου - Δείτε ποιο είναι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην έναρξη του πρώτου Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην ορεινή Πάφο αναφέρονται με ανακοίνωσή τους αρμόδιοι φορείς.

Στην ορεινή Πάφο, στο Στατό - Άγιο Φώτιο, ανοίγει τις πύλες του από το Σάββατο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 6 Ιανουαρίου.

Στην έναρξη του πρώτου Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην ορεινή Πάφο αναφέρονται με ανακοίνωσή τους το ΚΣ Στατού - Αγίου Φωτίου, το Υφυπουργείο Τουρισμού και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε τουλάχιστον τέσσερα (4) εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια, σχεδιασμένα για παιδιά και ενήλικες.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μουσικά σχήματα, χορωδίες, ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις, σε συνδυασμό με ψυχαγωγικές δράσεις ενώ παράλληλα διαθέσιμα θα είναι χειροποίητες δημιουργίες και τοπικά προϊόντα.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Στατού – Αγίου Φωτίου θα είναι ανοιχτό από τις 22 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 6 Ιανουαρίου 2026, με τις εξής ώρες λειτουργίας Σάββατα, Κυριακές, Αργίες: 11:00 – 19:00, Παρασκευές 12 & 19 Δεκεμβρίου: 10:00 – 19:00, Καθημερινές (22 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου): 11:00 – 19:00. 

Το ωράριο για τις 25 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα