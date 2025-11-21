Πρεμιέρα για το πρώτο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην καρδιά της Ορεινής Πάφου - Δείτε ποιο είναι

Στην ορεινή Πάφο, στο Στατό - Άγιο Φώτιο, ανοίγει τις πύλες του από το Σάββατο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 6 Ιανουαρίου.

Στην έναρξη του πρώτου Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην ορεινή Πάφο αναφέρονται με ανακοίνωσή τους το ΚΣ Στατού - Αγίου Φωτίου, το Υφυπουργείο Τουρισμού και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε τουλάχιστον τέσσερα (4) εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια, σχεδιασμένα για παιδιά και ενήλικες.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μουσικά σχήματα, χορωδίες, ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις, σε συνδυασμό με ψυχαγωγικές δράσεις ενώ παράλληλα διαθέσιμα θα είναι χειροποίητες δημιουργίες και τοπικά προϊόντα.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Στατού – Αγίου Φωτίου θα είναι ανοιχτό από τις 22 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 6 Ιανουαρίου 2026, με τις εξής ώρες λειτουργίας Σάββατα, Κυριακές, Αργίες: 11:00 – 19:00, Παρασκευές 12 & 19 Δεκεμβρίου: 10:00 – 19:00, Καθημερινές (22 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου): 11:00 – 19:00.

Το ωράριο για τις 25 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Πηγή: ΚΥΠΕ