Μια μέρα στα εργοτάξια της Cyfield με τους φοιτητές Πολιτικών Μηχανικών

Για τους περισσότερους από εμάς, τα μεγάλα έργα που αλλάζουν τον χάρτη των πόλεων παραμένουν μια εικόνα από μακριά: σκαλωσιές, γερανοί, βαριά μηχανήματα, άνθρωποι που κινούνται διαρκώς. Για τους φοιτητές Πολιτικών Μηχανικών, όμως, όλα αυτά είναι ένα μελλοντικό πεδίο δράσης. Και σε κάποιες σπάνιες ευκαιρίες, αυτό το μέλλον ανοίγεται μπροστά τους χωρίς φίλτρα ή αποστάσεις.

Την προτελευταία Τετάρτη του Νοέμβρη, τεταρτοετείς φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου βρέθηκαν στα εργοτάξια της Cyfield όχι ως θεατές αλλά ως επίδοξοι επαγγελματίες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ομίλου με το Πανεπιστήμιο, όμως στην ουσία λειτούργησε σαν μια άτυπη μύηση: από τη θεωρία της αίθουσας, στα αληθινά δεδομένα έργων που μεταλλάσσονται καθημερινά.

Τα εργοτάξια που επισκέφθηκαν δεν ήταν τυχαία. Ήταν έργα μεγάλης κλίμακας: οδικά δίκτυα, κτήρια, αναπτύξεις που αλλάζουν το αστικό τοπίο, ανάμεσά τους και το Νέο Κυπριακό Μουσείο, ένα από τα σημαντικότερα έργα πολιτιστικής υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι φοιτητές έβλεπαν από κοντά όσα μέχρι τώρα διάβαζαν σε σχέδια: θεμέλια, στατική επάρκεια, φορτία, σημεία στήριξης. Και τα έβλεπαν ζωντανά, με τους μηχανικούς της Cyfield να τους εξηγούν τι σημαίνει κάθε απόφαση, κάθε λεπτομέρεια, κάθε τεχνική επιλογή.

Στο εργοτάξιο του οδικού έργου, οι φοιτητές ακούγοντας και βλέποντας του τεχνικούς όρους που έμαθαν για στρώσεις οδοστρώματος, φρεάτια, υψόμετρα και ευθυγραμμίσεις, κατανοούσαν ότι πίσω από κάθε διαδρομή που χρησιμοποιούμε καθημερινά, υπάρχει ένας μικρόκοσμος ακριβούς σχεδιασμού.

Η επόμενη στάση ήταν διαφορετική: ένα εργοτάξιο ψηλού κτηρίου στο κέντρο της πόλης. Οι φοιτητές ανέβηκαν ορόφους και είδαν το πώς στήνεται στην πράξη μια κατασκευή που θα δεσπόζει στο skyline. Μηχανικοί της Cyfield τούς μίλησαν για τις νέες τεχνολογίες, για τα συστήματα ασφαλείας, για τον τρόπο που τα συνεργεία πρέπει να λειτουργούν σαν ένας οργανισμός, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με ακρίβεια και ασφάλεια.

Κορυφαία στιγμή της ημέρας ήταν η επίσκεψη στο Νέο Κυπριακό Μουσείο, στην περιοχή του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου, απέναντι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, πολυσυζητημένο έργο, που συνδυάζει πολιτισμό, αρχιτεκτονική και μηχανική. Οι φοιτητές βρέθηκαν μπροστά σε μια κατασκευή που απαιτεί ειδική μελέτη, αντοχή, χρονοδιαγράμματα και υλικά υψηλών προδιαγραφών. Οι υπεύθυνοι μηχανικοί εξήγησαν τις ιδιαιτερότητες ενός τέτοιου έργου: τα μεγάλα ανοίγματα, τις απαιτήσεις που επιβάλλει η έκθεση και η φύλαξη των εκθεμάτων, αλλά και την ανάγκη να συνδυαστεί η λειτουργικότητα με την αισθητική της αρχιτεκτονικής.

Πέρα από το τεχνικό μέρος, αυτό που έκανε εντύπωση στους φοιτητές ήταν η αίσθηση ότι κάποιος επενδύει πραγματικά σε αυτούς. Η Cyfield δεν άνοιξε απλώς τις πόρτες των εργοταξίων. Έδωσε πρόσβαση, χρόνο, εξηγήσεις, διάλογο. Διότι για τον Όμιλο, αποτελεί ευθύνη να δώσουν εργαλεία, εικόνες και εμπειρίες στα άτομα που θα αποτελέσουν στο άμεσο μέλλον τους ανθρώπους που θα πάρουν τον κλάδο ακόμα πιο μπροστά.

Η σχέση της Cyfield με τα πανεπιστήμια δεν είναι καινούργια, ούτε περιορίζεται σε τέτοιες επισκέψεις. Αφορά πρακτικές ασκήσεις, συνεργασίες, κ.ο.κ. Αυτό που επιχειρεί ο Όμιλος είναι να διατηρεί έναν μόνιμο διάλογο με τη νέα γενιά μηχανικών, ένα είδος γέφυρας που συνδέει το πανεπιστήμιο με τη βιομηχανία.

Σε μια εποχή όπου τα επαγγέλματα αλλάζουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που χτίζουμε, σχεδιάζουμε και κατοικούμε τις πόλεις, τέτοιες εμπειρίες δεν είναι πολυτέλεια ούτε ένα tick box σε μια λίστα. Είναι απαραίτητες. Γιατί ένας νέος μηχανικός πρέπει να ξέρει όχι μόνο να υπολογίζει, αλλά και να «διαβάζει» τον χώρο, να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του ανθρώπου που θα χρησιμοποιήσει το έργο, να βλέπει την πόλη ως ένα σύνολο που εξελίσσεται.

Οι φοιτητές έφυγαν από τα εργοτάξια με περισσότερες σημειώσεις απ’ όσες περίμεναν, αλλά κυρίως με την αίσθηση ότι η θεωρία που μαθαίνουν έχει έναν προορισμό. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη προσφορά τέτοιων πρωτοβουλιών: να υπενθυμίζουν στους νέους επαγγελματίες ότι η μηχανική δεν είναι μόνο αριθμοί, αλλά ένα επάγγελμα που χτίζει κοινωνίες, στηρίζοντας και εξελίσσοντάς τες.

Η Cyfield, επενδύοντας χρόνο, γνώση και πόρους στη νέα γενιά, φαίνεται να το γνωρίζει καλά αυτό. Δείχνει ακριβώς, ότι το μέλλον χτίζεται με ευκαιρίες εμπιστοσύνη και ανοιχτές πόρτες.