Το Σάββατο το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Βασιλείου - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 θα τελεστεί η κηδεία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες βράδυ σε ηλικία 94 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 από τον ιερό ναό Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο, όπου η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 11:30.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Η σορός του εκλιπόντος θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον ίδιο ναό την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00.

Τον Γιώργο Βασιλείου αποχαιρετούν η σύζυγός του Ανδρούλα, τα παιδιά του Σοφία, Ευέλθων και Βάσω, ο γαμπρός του Κυριάκος Ζηντίλης και τα εγγόνια του Γιώργος, Αλέξανδρος, Ανδρεάνα, Σάββας και Ανθέα.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές στο Ανακουφιστικό Ίδρυμα «Αροδαφνούσα», στην Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών και στο ΣΠΑΒΟ.