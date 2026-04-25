€14.000 ενοίκιο την ημέρα για τις 12 θωρακισμένες λιμουζίνες που έφτασαν στην Κύπρο

Στο ποσό των €14.000 ημερησίως ανέρχεται το κόστος ενοικίασης που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία για τις 12 θωρακισμένες λιμουζίνες οι οποίες έφτασαν στην Κύπρο ειδικά για την Άτυπη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε χθες και προχθές στη μαρίνα Αγίας Νάπας και στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Οι θωρακισμένες λιμουζίνες είναι μάρκας BMW και επιλέχθηκαν κατόπιν κλειστού διαγωνισμού, καθώς περιελάμβαναν προδιαγραφές που θεωρήθηκαν απόρρητες, λόγω του ότι τα οχήματα θα χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις αρχηγών κρατών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Κομισιόν. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα απαιτήσει τα σχετικά έξοδα απο τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Κλειστός διαγωνισμός

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών ζήτησε προσφορές για την ενοικίαση 12 θωρακισμένων λιμουζίνων από τρεις αντιπροσωπείες στην Κύπρο, οι οποίες ήταν σε θέση να προμηθεύσουν τέτοια οχήματα: την BMW, τη Mercedes και την Audi.

Η προσφορά κατακυρώθηκε στην BMW για την ενοικίαση των θωρακισμένων λιμουζίνων για χρονικό διάστημα 10 ημερών, έναντι του συνολικού ποσού των €140.000 περίπου. Δηλαδή, το ημερήσιο κόστος ενοικίασης για κάθε λιμουζίνα ανέρχεται στα €1.166. Πρόκειται για τα κορυφαία μοντέλα υψηλής τεχνολογίας της Σειράς 7 -οκτώ ηλεκτρικά i7 και τέσσερα 760i- της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, τα οποία είναι πλήρως θωρακισμένα και διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφάλειας.

Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, οι συγκεκριμένες λιμουζίνες φέρουν πιστοποίηση θωράκισης, αλεξίσφαιρους υαλοπίνακες και ενισχυμένο σασί. Διαθέτουν θωράκιση στις πόρτες, στις κολόνες, στην οροφή, στο πάτωμα (με προστασία από νάρκες), στον χώρο της μηχανής, καθώς και στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Οι 12 θωρακισμένες λιμουζίνες θα παραδοθούν την ερχόμενη εβδομάδα στα γραφεία του Ομίλου Πηλακούτα, από όπου είχαν παραληφθεί, προκειμένου να επιστρέψουν στο εξωτερικό.











Μέχρι και €7.500 ανά ημέρα

Οι υπηρεσίες μίσθωσης θωρακισμένων λιμουζίνων απευθύνονται κυρίως σε άτομα υψηλού προφίλ που απαιτούν μέγιστη ασφάλεια και ιδιωτικότητα.

Από έρευνα στο διαδίκτυο διαπιστώσαμε ότι το κόστος μίσθωσης μιας θωρακισμένης λιμουζίνας κυμαίνεται από €1.500 ανά ημέρα και μπορεί να φτάσει έως και τις €7.500. Τα οχήματα παρέχονται σχεδόν πάντα με πιστοποιημένους οδηγούς ασφαλείας (Security Drivers), εκπαιδευμένους στην αμυντική οδήγηση. Συχνά απαιτείται και δέσμευση σημαντικού ποσού στην πιστωτική κάρτα (π.χ. €15.000) ως εγγύηση. Οι τιμές αυξάνονται ακόμη περισσότερο εάν ζητηθεί και προσωπικό ασφαλείας.

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή μίσθωσης μιας θωρακισμένης λιμουζίνας είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

1 Επίπεδο θωράκισης (VR7, VR9, VR10): Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο προστασίας, για παράδειγμα από πυροβόλα όπλα ή εκρήξεις, τόσο ακριβότερο είναι το όχημα.

2 Διάρκεια μίσθωσης: Η μακροχρόνια μίσθωση, όπως για παράδειγμα για μία εβδομάδα ή περισσότερο, προσφέρει συνήθως καλύτερη ημερήσια τιμή. Στην προκειμένη περίπτωση, επιλέχθηκε περίοδος μίσθωσης 10 ημερών.

Και 60 BMW προς €1 εκατ.

Η BMW κέρδισε και τον δημόσιο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον περασμένο Ιανουάριο για την ενοικίαση 60 επιβατικών οχημάτων, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες της κυπριακής προεδρίας.

Ο Όμιλος Πηλακούτα κέρδισε τον διαγωνισμό ως ο χαμηλότερος προσφοροδότης, προσφέροντας οχήματα της Σειράς 5, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται περίπου στο €1 εκατ. για την ενοικίαση 60 οχημάτων για περίοδο επτά μηνών.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που επιλέγονται αυτοκίνητα BMW για τον συγκεκριμένο σκοπό, καθώς κάτι ανάλογο είχε συμβεί και το δεύτερο εξάμηνο του 2012, όταν η Κύπρος προήδρευε και πάλι της ΕΕ. Τότε, ο Όμιλος Πηλακούτα μίσθωσε 48 οχήματα BMW στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα αυτοκίνητα παραδόθηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους εκθεσιακούς χώρους του ομίλου, στην παρουσία και ειδικής αντιπροσωπείας της BMW Γερμανίας. Πρόκειται για οχήματα των Σειρών 5 και 7, τα οποία διέθεταν πλούσιο εξοπλισμό και χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες μετακίνησης αρχηγών κρατών, υπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της εξάμηνης κυπριακής προεδρίας. Στη συμφωνία μίσθωσης περιλαμβανόταν πρόνοια η οποία υποχρέωνε την Κυπριακή Δημοκρατία να αγοράσει τα οχήματα, εάν αυτά διένυαν περισσότερα από συγκεκριμένα χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του 2013, ο Όμιλος Πηλακούτα έθεσε προς πώληση 45 πολυτελή οχήματα BMW, τα οποία είχαν διατεθεί για τις ανάγκες της κυπριακής προεδρίας, σε χαμηλές τιμές. Αντίστοιχη διαδικασία αναμένεται να ακολουθηθεί και για τα 60 οχήματα BMW Σειράς 5, όταν αυτά επιστραφούν, στη λήξη του συμβολαίου από τη Δημοκρατία.

Σχεδόν όλα πληρωμένα

Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων που θα επωμισθεί η Κυπριακή Δημοκρατία κατά τους έξι μήνες της προεδρίας της ΕΕ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.