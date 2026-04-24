Κόμμα για τα Ζώα: Καταδικάζει τον πυροβολισμό του σκύλου Μαϊλο

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου σε ανακοίνωση καταδικάζει πρόσφατο περιστατικό πυροβολισμού του σκύλου Μαϊλο, αναφέροντας ότι το γεγονός "προκαλεί αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος του κόμματος".

Σύμφωνα με το κόμμα, ο Μαϊλο εξετάστηκε από κτηνίατρο και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το Κόμμα για τα Ζώα καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα και αποφασιστικά, στη διαλεύκανση της υπόθεσης "διασφαλίζοντας ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί χωρίς εκπτώσεις".

ΚΥΠΕ