«Σάντη»: Εβδομάδα Europol – FBI

Σε τρία «μέτωπα» συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για την υπόθεση «Σάντη». Η Αστυνομία αναμένει ενημέρωση από το FBI για την ημέρα καθόδου στην Κύπρο του ειδικού κλιμακίου, που θα συνδράμει στις έρευνες. Την ίδια στιγμή αναμένει τα αποτελέσματα του δικανικού ελέγχου από το εργαστήρι της Europol. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία λήψης καταθέσεων από πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται σε μηνύματα ή σε ηχητικά ντοκουμέντα.

Σε ό,τι αφορά τα πρώτα δύο, το FBI πιθανόν να βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη βδομάδα, ενώ κατά την ίδιο χρονικό διάστημα εκτιμάται, ότι θα είναι στα χέρια των ανακριτών της Αστυνομίας και τα αποτελέσματα από τη Europol. Πρόκειται σαφώς, για δύο εξελίξεις οι οποίες θα δώσουν νέα στοιχεία στην ανακριτική ομάδα. Πολύ σημαντική θεωρείται η «γνωμάτευση» της Europol για την αυθεντικότητα των γραπτών και ηχητικών μηνυμάτων, που στάλθηκαν για έλεγχο. Το ειδικό κλιμάκιο του FBI θα μελετήσει κυρίως καταθέσεις που λήφθηκαν από συγκεκριμένα πρόσωπα, ώστε να αναλύσουν κυρίως συμπεριφορές και αντιδράσεις.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος είπε, ότι το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας συνεχίζεται με τη λήψη καταθέσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο μπορεί να έχει γίνει αναφορά στα υπό διερεύνηση μηνύματα ή εμπλέκεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπόθεση. Ανέφερε ότι, το ανακριτικό έργο είναι σε προχωρημένο στάδιο, αλλά όχι προς το τέλος του. Διευκρίνισε, ότι έχει ληφθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός καταθέσεων και αναμένονται να ληφθούν και άλλες, με τους ανακριτές να εργάζονται συστηματικά, ώστε να καταλήξουν όσο πιο σύντομα γίνεται σε κάποιο αποτέλεσμα. Ο κ. Βύρωνος σχολίασε και το ρόλο του FBI σημειώνοντας, ότι θα είναι επικουρικός, δηλαδή θα βοηθήσουν τους ανακριτές της Αστυνομίας με την εμπειρία τους από τον χειρισμό παρόμοιων υποθέσεων ανά το παγκόσμιο, αλλά και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους.

Για το ίδιο ζήτημα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, είπε ότι το κλιμάκιο του FBI δεν θα αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά θα συνδράμουν με την εμπειρία τους σε διάφορους τομείς της ανάλυσης των καταθέσεων που λαμβάνονται.

Στο μεταξύ, εντός της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται πιθανόν και η απόφαση του Δικαστηρίου σε σχέση με την διαδικασία ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στο γραφείο και την οικία του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη.

Η κοινή γνώμη

Ενώ η αστυνομική έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενδιαφέρον προκύπτει από τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη και την υπόθεση «Σάντη», που απασχολεί την κοινωνία εδώ και περίπου έναν μήνα, από τις οποίες προκύπτει σαφέστατα, ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης θεωρεί βάσιμες τις καταγγελίες.

Συγκεκριμένα σε διαδικτυακή έρευνα στην ιστοσελίδα του Πολίτη, το 54% θεωρεί ότι πρόκειται για πραγματική ιστορία, το 31,7% ότι είναι ιστορία φαντασίας και 14,3 απάντησαν δεν ξέρω. Σε δημοσκόπηση για λογαριασμό του Omega 30% θεωρούν ότι οι καταγγελίες είναι βάσιμες σε μεγάλο βαθμό και 51% ότι κάποια στοιχεία από τις καταγγελίες είναι βάσιμα, ενώ μόνο το 10% θεωρεί ότι οι καταγγελίες είναι εντελώς αβάσιμες. Επίσης σε δημοσκόπηση του Alpha, κατόπιν σχετικής ερώτησης, 46% πιστεύουν ότι τα στοιχεία για τις καταγγελίες είναι αληθινά, 45% είναι επιφυλακτικοί και 9% δεν τα πιστεύουν.