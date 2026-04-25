Μάχη για τη ζωή του δίνει 21χρονος μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Πώς έγινε το δυστύχημα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 21χρονος, μετά τον τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση, που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στη Λεμεσό.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι γύρω στις 21:00, ενώ 23χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα στην οδό Γεωργίου Α΄ στη Λεμεσό, με συνοδηγό 21χρονο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 20χρονος.

Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν οι 23χρονος και 21χρονος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσηλευτήρια στη Λεμεσό.

Ο 23χρονος διαπιστώθηκε ότι υπέστη κατάγματα σε πόδι και χέρι και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία.

Ο 21χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω πολυτραυματισμού, με την κατάσταση της υγείας του, να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως κρίσιμη, αναφέρει η Αστυνομία.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

