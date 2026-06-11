Γιατί πρέπει να βάζεις βενζίνη στο αυτοκίνητο μόνο το βράδυ - Το viral βίντεο που δίνει την απάντηση

Με τις τιμές της βενζίνης να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τον τελευταίο καιρό, πολλοί οδηγοί ψάχνουν τρόπους να μειώσουν το κόστος των μετακινήσεών τους, στρέφοντας το βλέμμα τους στην ώρα που επιλέγουμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ.

Το κόστος του ανεφοδιασμού συνεχίζει να απασχολεί μεγάλη μερίδα των οδηγών στη χώρα μας, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, όπου οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν επηρεάσει σημαντικά την αγορά ενέργειας και κατ’ επέκταση τις τιμές των καυσίμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετοί είναι οι οδηγοί που αναζητούν κάθε πιθανό τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων, εξετάζοντας κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να τους βοηθήσει να κρατήσουν χαμηλά τα έξοδα των μετακινήσεων της.

Μία από τις θεωρίες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια και επανέρχεται δυναμικά κάθε καλοκαίρι, τοποθετεί στο επίκεντρο την ώρα του ανεφοδιασμού, υποστηρίζοντας ότι αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον τα χρήματα που επενδύουμε για τον ανεφοδιασμό πρέπει να επισκεπτόμαστε το πρατήριο κατά την διάρκεια της νύκτας.

Σύμφωνα με τη θεωρεία αυτή, η διαφορά έγκειται στην εξωτερική θερμοκρασία, με τα καύσιμα είναι πιο «πυκνά» όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, κάτι που έχει αποτέλεσμα ο οδηγός να λαμβάνει περισσότερο «πραγματικό» καύσιμο για τα ίδια χρήματα.

Ουσιαστικά, η εν λόγω λογική σχετίζεται με τη θερμική διαστολή των υγρών. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα υλικά, έτσι και τα καύσιμα διαστέλλονται όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και συστέλλονται όταν πέφτει. Θεωρητικά λοιπόν, ένα λίτρο βενζίνης σε χαμηλότερη θερμοκρασία περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου σε σχέση με το ίδιο λίτρο όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν μάλιστα ότι η διαφορά αυτή μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του καυσίμου, ειδικά σε περιόδους έντονου καύσωνα. Παράλληλα, αναφέρουν πως οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να αυξήσουν τη δημιουργία αφρού κατά τον ανεφοδιασμό, κάτι που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία πλήρωσης του ρεζερβουάρ.

Η συγκεκριμένη θεωρία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα σχετικό βίντεο που έχει γίνει viral να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε ανεφοδιασμό που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε αντίστοιχο ανεφοδιασμό που γίνεται τη νύχτα.

Στα πλάνα αυτά φαίνεται συχνά μεγαλύτερη παρουσία αφρού στις υψηλότερες θερμοκρασίες, κάτι που πολλοί ερμηνεύουν ως απόδειξη ότι χάνεται πραγματικό καύσιμο και της λογικής της πλήρωσης του καυσίμου κατά την ημέρα.

Σημειώνεται δε πως παρόλο που το βίντεο του οι διαφορές είναι τεράστιες, αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση. Στην χώρα μας, ας πούμε, δεξαμενές των πρατηρίων καυσίμων βρίσκονται αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, όπου η παραμένει σχετικά σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι το καύσιμο που βρίσκεται αποθηκευμένο εκεί δεν επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό από τις εξωτερικές θερμοκρασίες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, τα σύγχρονα πρατήρια διαθέτουν συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν τις επιπτώσεις των θερμοκρασιακών μεταβολών στη διαδικασία ανεφοδιασμού. Έτσι, οι διαφορές που μπορεί να παρατηρηθούν στην πράξη είναι συνήθως αρκετά μικρές και δύσκολα γίνονται αντιληπτές από τον μέσο οδηγό.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η θερμοκρασία δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Σε περιόδους ακραίου καύσωνα ή σε περιοχές όπου η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις.

Πηγή: carandmotor.gr