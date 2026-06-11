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Τουλάχιστον δώδεκα τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην Παβλοχράντ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τετάρτη από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, προσθέτοντας ότι ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά ανέφερε ότι η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πολυκατοικία.

Εικόνες που μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβέστες με κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους από διαμερίσματα από τα οποία αναδύονται καπνοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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