Τουλάχιστον δώδεκα τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην Παβλοχράντ

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τετάρτη από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, προσθέτοντας ότι ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά ανέφερε ότι η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πολυκατοικία.

Εικόνες που μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβέστες με κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους από διαμερίσματα από τα οποία αναδύονται καπνοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ