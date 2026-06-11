Το απόγευμα κλειδώνει η σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής – Στις 18 Ιουνίου οι ψηφοφορίες για τις Προεδρίες

Συνέρχεται το απόγευμα της Πέμπτης η Ολομέλεια της Βουλής η οποία αναμένεται να εκλέξει τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

Πριν από την Ολομέλεια, θα πραγματοποιηθεί νέα Σύσκεψη Αρχηγών, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρία η νεοεκλεγείσα Επιτροπή Επιλογής, που θα ασχοληθεί με τη σύνθεση και τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Οι Προεδρίες, ωστόσο, θα πρέπει να τεθούν προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια, στις 18 Ιουνίου, πριν αρχίσουν το νομοθετικό τους έργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Επιλογής θα απαρτίζεται από τρεις Βουλευτές του ΔΗΣΥ, τους Σάβια Ορφανίδου, Δημήτρη Δημητρίου και Γεώργιο Καρούλλα, καθώς και από τρεις Βουλευτές του ΑΚΕΛ, τους Στέφανο Στεφάνου, Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού. Παράλληλα, θα συμμετέχει ένας Βουλευτής από το ΔΗΚΟ, ο Πανίκος Λεωνίδου, και ένας από το ΕΛΑΜ, ο Λίνος Παπαγιάννης.

Στην Επιτροπή θα συμμετέχει ex officio και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

ΚΥΠΕ