Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Το απόγευμα κλειδώνει η σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής – Στις 18 Ιουνίου οι ψηφοφορίες για τις Προεδρίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα πρόσωπα που θα καθορίσουν τη σύνθεση και τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Συνέρχεται το απόγευμα της Πέμπτης η Ολομέλεια της Βουλής η οποία αναμένεται να εκλέξει τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

Πριν από την Ολομέλεια, θα πραγματοποιηθεί νέα Σύσκεψη Αρχηγών, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρία η νεοεκλεγείσα Επιτροπή Επιλογής, που θα ασχοληθεί με τη σύνθεση και τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Οι Προεδρίες, ωστόσο, θα πρέπει να τεθούν προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια, στις 18 Ιουνίου, πριν αρχίσουν το νομοθετικό τους έργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Επιλογής θα απαρτίζεται από τρεις Βουλευτές του ΔΗΣΥ, τους Σάβια Ορφανίδου, Δημήτρη Δημητρίου και Γεώργιο Καρούλλα, καθώς και από τρεις Βουλευτές του ΑΚΕΛ, τους Στέφανο Στεφάνου, Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού. Παράλληλα, θα συμμετέχει ένας Βουλευτής από το ΔΗΚΟ, ο Πανίκος Λεωνίδου, και ένας από το ΕΛΑΜ, ο Λίνος Παπαγιάννης.

Στην Επιτροπή θα συμμετέχει ex officio και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

ΚΥΠΕ

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΕΛΑΜΔΗΣΥΑΚΕΛΔΗΚΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΟΛΟΜΕΛΕΙΑΑΛΜΑΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα