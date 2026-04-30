Τα πρώτα σκίαστρα στην οδό Ερμού στην Λάρνακα

Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες για τοποθέτηση χρωματιστών σκιάστρων στην εμπορική οδό Ερμού, στη Λάρνακα. Η μερική κάλυψη των δρόμων με σκιάδια είναι έργο που αποφασίστηκε, σε συνεννόηση και με τους καταστηματάρχες, για προστασία των πολιτών που θα διακινούνται στο εμπορικό κέντρο από τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η τοποθέτηση σκιάστρων περιλαμβάνεται στο έργο ανάπλασης των εμπορικών δρόμων (ήδη στην Ερμού τα έργα έχουν ολοκληρωθεί) για σκοπούς τόνωσης της εμπορικής κίνησης, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός πως έχει πάρει την κατιούσα, ειδικά μετά τη λειτουργία του Metropolis Mall. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λάρνακας, τα πρώτα σκίαστρα τοποθετήθηκαν σε τμήμα της οδού Ερμού. Συγκεκριμένα, οι εργασίες έγιναν από τη συμβολή της Ερμού με την οδό Αρμενικής Εκκλησίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δ.Ν. Δημητρίου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παρέμεινε κλειστό για την τροχαία κίνηση. Για εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των κατοίκων στο εμπορικό κέντρο, εφαρμόστηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η ροή της κυκλοφορίας επί της οδού Καραολή και Δημητρίου αντιστράφηκε, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση από την οδό Κωνσταντίνου Καλογερά προς την οδό Ερμού, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να κατευθύνονται μέσω της οδού Δ.Ν. Δημητρίου σε τμήμα της οδού Ζήνωνος Κιτιέως.

Επίσης, οι οδηγοί που κατέρχονταν από το βόρειο τμήμα της Ερμού εκτρέπονταν υποχρεωτικά μέσω της οδού Κοδριγκτώνος προς την οδό Ζήνωνος Πιερίδη. Ο Δήμος Λάρνακας απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε και καλεί το κοινό να επιδεικνύει κατανόηση και να συμμορφώνεται με τις προσωρινές οδικές σημάνσεις. Χρωματιστά σκίαστρα προγραμματίζεται να τοποθετηθούν προσεχώς και σε άλλα σημεία του εμπορικού κέντρου της πόλης.