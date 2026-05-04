Ξεκαθαρίζει για το λιμάνι Λάρνακας ο Βαφεάδης - Απαντά σε όλες τις επικρίσεις εναντίον του (ηχητικό)

«Δεν θα γίνει βιομηχανικό το λιμάνι Λάρνακας», ξεκαθάρισε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις ανησυχίες και την έντονη κριτική που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα σχέδια για το λιμάνι και τη μαρίνα της πόλης.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6, ο υπουργός έδωσε έμφαση στις διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση κινείται με συγκεκριμένο πλάνο και όχι με «ημίμετρα», όπως της καταλογίζεται. Όπως ανέφερε, τα άμεσα έργα που είχαν εξαγγελθεί μετά τον τερματισμό της προηγούμενης συμφωνίας έχουν ήδη προχωρήσει: η εμβάθυνση της μαρίνας βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση, ενώ έχουν γίνει και ανακαινίσεις στις υφιστάμενες υποδομές.

Την ίδια ώρα, υπενθύμισε ότι έχουν διατεθεί κονδύλια προς τον Δήμο για την προώθηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τον ναυτικό όμιλο, υποστηρίζοντας ότι «στο πρώτο στάδιο έχουμε εκπληρώσει όλα όσα είχαμε πει».

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί αποσπασματικού σχεδιασμού, ο κ. Βαφεάδης υποστήριξε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης είναι συνειδητά σταδιακή, με στόχο τη μείωση του ρίσκου. «Το έργο ναυάγησε τρεις φορές και δεν αντέχει άλλο ναυάγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό ενισχύεται και ο ρόλος της Αρχής Λιμένων ώστε να αξιοποιηθούν κρατικοί πόροι και μηχανισμοί.

Ιδιαίτερη απάντηση έδωσε και στη φράση ότι η κυβέρνηση «προχωρά και βλέπει», η οποία, όπως είπε, έχει παρερμηνευθεί. Ξεκαθάρισε ότι η επιλογή να προχωρήσει πρώτα η επέκταση της μαρίνας δεν αποτελεί ένδειξη έλλειψης σχεδιασμού, αλλά πρακτική ανάγκη, καθώς πρόκειται για έργο που δεν αμφισβητείται και καλύπτει άμεσες ανάγκες ελλιμενισμού.

Σε ό,τι αφορά τους χερσαίους χώρους, που αποτελούν βασικό σημείο τριβής, ο υπουργός σημείωσε ότι το θέμα παραμένει υπό αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες. Η δημιουργία αστικών χρήσεων δεν αποκλείεται, διευκρίνισε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού.

Τέλος, απαντώντας στις έντονες ανησυχίες για ενδεχόμενη ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας στη Λάρνακα, ήταν κατηγορηματικός: τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει, καθώς ο σχεδιασμός για βιομηχανικό λιμάνι αφορά το Βασιλικό και όχι τη Λάρνακα.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του υπουργού μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6: