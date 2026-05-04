«Αν είμαι συκοφάντης, η κοινωνία πρέπει να το γνωρίζει πριν τις εκλογές»: Ο Δρουσιώτης ζητά άμεση δημοσιοποίηση του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία»

Την άμεση δημοσιοποίηση του πορίσματος για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» ζητά ο Μακάριος Δρουσιώτης, τονίζοντας ότι η κοινωνία πρέπει να ενημερωθεί πριν από τις εκλογές, είτε τα συμπεράσματα τον δικαιώνουν είτε τον διαψεύδουν.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δρουσιώτης αναφέρει ότι αν το πόρισμα καταλήγει πως είναι συκοφάντης, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί άμεσα. «Αν κατέληξαν ότι είμαι συκοφάντης, η κοινωνία πρέπει να το γνωρίζει πριν τις εκλογές. Αν υπάρχουν εισηγήσεις για ευθύνες ποινικές ή διοικητικές, και πάλι πρέπει να πληροφορηθεί η κοινή γνώμη», σημειώνει.

Ο κ. Δρουσιώτης χαρακτηρίζει την έρευνα ως τη μεγαλύτερη που διεξήχθη ποτέ στην Κύπρο για υποθέσεις διαφθοράς, σημειώνοντας ότι η ακεραιότητα και η ανεξαρτησία της Επιτροπής δεν αμφισβητήθηκαν από κανέναν.

Παράλληλα, υπενθυμίζει τις δημόσιες τοποθετήσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι σέβεται την Επιτροπή, ενώ, όπως αναφέρει, τις προάλλες, «σε δηλώσεις του στο Sigma, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι αναμένει το συντομότερο δυνατό πόρισμα για τις καταγγελίες που σχετίζονται με το βιβλίο ''Κράτος Μαφία'' ώστε, όπως είπε, ''να κλείσει μια υπόθεση που συντηρεί υποψίες και δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο''».

Επιπλέον, ο Δρουσιώτης, στην ανάρτησή του, τονίζει ότι το περιεχόμενο του «Κράτος Μαφία» αφορά ζητήματα κορυφαίου δημοσίου συμφέροντος και δεν μπορεί να παραμένει χωρίς πλήρη και άμεση ενημέρωση των πολιτών.

«Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς οφείλει να δώσει αμέσως ολόκληρο το πόρισμα στη δημοσιότητα, χωρίς επικαλύψεις και λογοκρισία, όπως έγινε με το πόρισμα για τους Ντακάτα καθώς και για το Συνεργατισμό. Το ελάχιστο που θα ανέμενε κανείς ήταν να ανακοινωθούν αμέσως τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις των ερευνητών», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ερευνητής.

Καταληκτικά, δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, εφόσον προκύπτουν, καλώντας την ίδια στάση και από την άλλη πλευρά.

