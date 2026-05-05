Υπόθεση «Σάντη»: Αναμένουν τη Europol για ξεκαθάρισμα

Ξεκαθαρίζει η εικόνα της ανακριτικής ομάδας του Αρχηγείου Αστυνομίας που διερευνά όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την υπόθεση «Σάντη» και τους ισχυρισμούς σε ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη. Τελευταίο κομμάτι στο παζλ της διερεύνησης είναι το πόρισμα από τη Europol σε σχέση με τα μηνύματα, ηχητικά αρχεία και φωτογραφίες και βίντεο που στάλθηκαν σε ηλεκτρονικές συσκευές. Το αποτέλεσμα από το δικανικό εργαστήρι της Europol θα καταδείξει κατά πόσο τα ευρήματα ευσταθούν με τους ισχυρισμούς που προέβαλε στις καταθέσεις της η «Σάντη».

Από την πρώτη κατάθεση η 45χρονη που είναι η πρωταγωνίστρια στην υπόθεση, είχε δηλώσει στους ανακριτές ότι τα μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας στην ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη, τα δημιούργησε η ίδια και τα έστειλε σε άλλους. Την ίδια γραμμή υποστήριξε και στην τελευταία της κατάθεση που έδωσε ενώπιον των ανακριτών, στην παρουσία του δικηγόρου της και ψυχολόγου.

Ακόμη και στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί από την Αστυνομική έρευνα ότι το σύνολο των όσων επικαλέστηκε ο Μακάριος Δρουσιώτης είναι προϊόν κατασκευασμένων μηνυμάτων, υπάρχουν και άλλες σημαντικές παράμετροι, για τις οποίες οι απαντήσεις πρέπει να είναι πειστικές. Δηλαδή, από πού αντλούσε πληροφορίες και ετοίμαζε (σ.σ. κατά τον ισχυρισμό της) όλα αυτά τα μηνύματα; Πώς γνώριζε τα πρόσωπα για τα οποία αναφερόταν στα μηνύματα; Ποιος ήταν ο λόγος για να δημιουργήσει όλο αυτό το υλικό; Ήταν καθαρά δική της πρωτοβουλία ή γι' αυτή τη διαδικασία γνώριζαν και άλλα πρόσωπα;

Η επίσημη τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, ότι η έρευνα θα είναι κατά την έκφρασή του 360 μοιρών, δηλαδή θα αγγίξει όλες τις πτυχές, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για να απαντηθούν τα πιο πάνω ερωτήματα, και ενδεχομένως και άλλα που εξακολουθούν να πλανώνται.

Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου, αναμένει επίσης την κατάληξη της διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με το αίτημα από την πλευρά του Νίκου Κληρίδη για ακύρωση του εντάλματος έρευνας που έγινε στην οικία και στο γραφείο. Η αστυνομία κατέχει δύο κινητά τηλέφωνα του κ. Κληρίδη, στα οποία σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μηνύματα τα οποία του έστελνε η «Σάντη», και αφορούν μέρος των πτυχών της υπόθεσης που διερευνώνται. Παρ όλ' αυτά, η Αστυνομία θα αναμένει την απόφαση του δικαστηρίου για να ερευνήσει περαιτέρω τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν και να αξιολογήσει το περιεχόμενό τους.

Στο μεταξύ, δεν προέκυψε οποιοδήποτε νεότερο αναφορικά με την αποστολή των αποτελεσμάτων της έρευνας από το δικανικό εργαστήρι της Europol. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, «δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση από πλευράς της Europol, για το πότε ακριβώς θα παραδώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία το πόρισμά της.

Καταθέσεις και FBI

Σε ό,τι αφορά την αστυνομική έρευνα, σε χθεσινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίαςμ Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης κινείται με εντατικούς ρυθμούς και σε διάφορα επίπεδα. Πρόσθεσε ότι οι ανακριτές της Αστυνομίας έχουν καθημερινή επικοινωνία με το κλιμάκιο του FBI που βρίσκεται στην Κύπρο από την περασμένη βδομάδα. Κληθείς να σχολιάσει περαιτέρω τον ρόλο του FBI ο κ. Βύρωνος είπε ότι οι Αμερικανοί αξιολογούν τις καταθέσεις και τα δεδομένα που τους δίνει η ανακριτική ομάδα και στη συνέχεια, θα ετοιμάσουν έκθεση με συστάσεις και τα αποτελέσματα από τη δική τους αξιολόγηση των καταθέσεων και των στοιχείων.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, η έρευνα των ανακριτών συνεχίζεται με τη λήψη καταθέσεων σε σχέση με την ουσία και το περιεχόμενο των μηνυμάτων, εν αναμονή των αποτελεσμάτων για την αυθεντικότητα των μηνυμάτων.

Πρόσθετε επίσης ότι μέχρι στιγμής έχει ληφθεί ένας μεγάλος αριθμός καταθέσεων, ενώ η διερεύνηση συνεχίζεται. Σημείωσε πως στην πορεία της διερεύνησης ενδεχομένως να προκύπτει η ανάγκη για λήψη καταθέσεων από νέα άτομα, συνεπώς δεν είναι ασφαλές να πει κατά πόσον η διερεύνηση είναι προς ολοκλήρωση αυτή τη στιγμή.