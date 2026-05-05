Ανησυχία από ενδεχόμενες περικοπές πτήσεων - Σε απόγνωση τουριστικοί φορείς

Έντονος προβληματισμός επικρατεί ανάμεσα στους τουριστικούς φορείς της ελεύθερης Αμμοχώστου, εφόσον επαληθευτούν οι ανησυχίες για περικοπές πτήσεων προς την Κύπρο από παραδοσιακές τουριστικές αγορές, εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης των καυσίμων. Ήδη, κάποια δρομολόγια έχουν ακυρωθεί, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό, χωρίς σοβαρές συνέπειες τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Εφόσον, όμως, συνεχιστεί το τεταμένο κλίμα μεταξύ Ιράν - ΗΠΑ - Ισραήλ, το ενδεχόμενο κάποιες αεροπορικές εταιρείες να προχωρήσουν σε δραστικές περικοπές στο πτητικό τους πρόγραμμα προς την Κύπρο φαντάζει ορατό, με απρόβλεπτες συνέπειες για την τουριστική βιομηχανία του τόπου ευρύτερα. Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής Αμμοχώστου Πέτρος Άσσιας δήλωσε στον «Π» ότι ο κύκλος εργασίας των πλείστων επιχειρήσεων σε Αγία Νάπα και Πρωταρά είναι μειωμένος συγκριτικά με τις αντίστοιχες περιόδους των δύο τελευταίων ετών. Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται, μέχρι σήμερα, ελπίδα οριστικής εκεχειρίας και λήξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θεωρείται βέβαιο πως εφόσον συνεχιστεί η έκρυθμη κατάσταση, οι αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις της επαρχίας θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Ο κ. Άσσιας είπε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη, αφού μπορεί η πλειοψηφία των κέντρων αναψυχής στα δύο μεγάλα θέρετρα να έχει επαναλειτουργήσει, ωστόσο ο τζίρος για τον μήνα Απρίλιο και τις πρώτες μέρες του Μαΐου δεν ήταν ικανοποιητικός, με τη μείωση να κυμαίνεται, κατά μέσο όρο, μεταξύ 30%-35% σε σχέση με πέρσι. Ανέφερε, ακόμα, ότι υπάρχουν κέντρα που παρουσιάζουν μείωση στον τζίρο τους πέραν του 35% και κάποια άλλα μικρότερη από 30%, ανάλογα με την τοποθεσία όπου βρίσκονται. Κατά τα Σαββατοκύριακα υπάρχει κάποια κίνηση από Κύπριους επισκέπτες, ενώ τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας οι επιχειρήσεις λειτουργούν, ως επί το πλείστον, με ξένους, κυρίως Άγγλους και Πολωνούς, αλλά σε μικρούς αριθμούς. «Η ανησυχία των μελών μας δεν είναι μονάχα για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά αφορά και τους καλοκαιρινούς μήνες. Διότι εάν συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο τουρισμός μας δεν πρόκειται ν' ανακάμψει, ενώ ταυτόχρονα θα αποδυναμωθεί και η αγοραστική δύναμη των ξένων επισκεπτών. Δεν προβλέπεται να φτάσουμε τα επίπεδα της πανδημίας, αλλά είναι σίγουρο πως θα βιώσουμε μια δύσκολη τουριστική σεζόν», επισήμανε ο κ. Άσσιας, προσθέτοντας ότι οι ανησυχίες αυξάνονται και από το υπαρκτό ενδεχόμενο κάποιες αεροπορικές εταιρείες να αναγκαστούν προσεχώς να προχωρήσουν σε περικοπές πτήσεων προς την Κύπρο εφόσον συνεχιστεί η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, αλλά και το μειωμένο ενδιαφέρον ταξιδιωτών να επισκεφθεί το νησί μας. «Μια αεροπορική εταιρεία χρειάζεται λιγότερα καύσιμα για να ταξιδέψει από Γερμανία προς Ισπανία, παρά από Γερμανία προς Κύπρο. Για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, που θεωρούνται παραδοσιακές τουριστικές αγορές για τη χώρα μας, η Κύπρος είναι μακρινός προορισμός. Ως εκ τούτου, λόγω της αύξησης στην τιμή του πετρελαίου, αυτό θα αποδειχθεί ζημιογόνο για το νησί μας», παρατήρησε.

Απογοήτευση ξενοδόχων

Απογοητευτική είναι η κατάσταση και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της ελεύθερη Αμμοχώστου. Ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων Παναγιώτης Κωνσταντίνου δήλωσε ότι οι πληρότητες για τον Μάιο αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 45%-55%, ενώ τον Μάιο του 2025 οι πληρότητες έφτασαν στο 80%-90%. Ο φετινός Απρίλιος ήταν ένας καταστροφικός μήνας από τουριστικής άποψης. Όσον αφορά τις κρατήσεις Ιουνίου, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι αυτές, στο παρόν στάδιο, κυμαίνονται, κατά μέσο όρο, μεταξύ 45%-50% του συνόλου των κλινών. «Εφόσον δεν λήξει σύντομα ο πόλεμος, δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί δραματικά η κατάσταση», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, ο οποίος τόνισε και τη μεγάλη ανησυχία που υπάρχει για το ενδεχόμενο περικοπής αεροπορικών δρομολογίων προς την Κύπρο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. «Σε μια τέτοια περίπτωση, το σενάριο θα είναι καταστροφικό για ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία. Ήδη έχουν μειωθεί κάποια δρομολόγια, όχι όμως σε ανησυχητικό βαθμό», σημείωσε.

Μείον μέχρι 70% οι εισπράξεις

Εξάλλου, ο υπεύθυνος παραλιών του Δήμου Αγίας Νάπας Δημήτρης Πατέρας δήλωσε στην εφημερίδα μας ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου η μείωση στην ενοικίαση ξαπλώστρων έφτασε το 35% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παρατήρησε, όμως, ότι η μείωση δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο, αλλά και στις κακές καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. Συμπλήρωσε, δε, ότι οι εισπράξεις από την ενοικίαση ομπρελών και κρεβατιών στις οργανωμένες παραλίες είναι μειωμένες κατά 65%-70%. «Οι προβλέψεις για τον Μάιο δεν είναι καλές, αλλά ευελπιστούμε να βελτιωθεί η κατάσταση από τον Ιούνιο και μετέπειτα. Μέχρι τα μέσα του τρέχοντος μηνός θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θα κινηθεί η φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Στο παρόν στάδιο, έχουμε πρόβλημα», επισήμανε.